互联网医院渐成风气 网上看病靠谱吗？

据新华社电 （记者董小红、邱冰清、黄筱）南京市民孟先生在家中自测血糖后，打开“南医大二附院互联网医院”小程序，选择“互联网问诊”，经过脸部识别认证后选择了想要就诊的医生，上传血糖监测结果，进行病情描述，选择就诊时间并支付了问诊费用35元。

跟孟先生一样，现在已有不少患者选择在互联网医院就诊。今年5月，国家卫生健康委员会公布全国已有158家互联网医院。近期，天津、安徽、江苏等地陆续又有多家互联网医院上线。网上看病靠谱吗？

诊疗：主要看慢性病常见病

据了解，目前互联网医院的组织形态有三类：由政府主导打造的互联网医院，如宁波云医院等；依托大型实体医院，由单个医院来管理；由互联网企业主导，与实体医院合作，如微医、春雨医生等。

记者从多地互联网医院了解到，目前，互联网医院在线问诊主要服务于慢性病、常见病、多发病。

谁在线上开诊？据国家卫生健康委员会相关规定，医生在开展互联网医疗前，必须经过执业注册的医疗机构同意，同时应取得相应执业资质，具有3年以上独立临床工作经验。多地对上线医师进行审核备案。

记者采访的多位患者反映，相比去医院就医，互联网医院问诊节省了时间、精力。

开药：有的网上就诊开药随意

记者了解到，目前各地互联网医院发展不平衡，一些发达地区省份的互联网医院已经可以实现在线开处方及配送药品，但中西部不少互联网医院还没有开通药品配送功能。

按照相关规定，不管是线上还是线下药房，购买处方药都需要医生出具的处方。但是记者调查发现，有的互联网医院医生开处方十分随意。

记者在成都一家连锁药房购买处方药，店员表示需要在互联网医院平台上由线上医师开处方，不用真实病人，随便说个名字就能开。记者在药店里在线联系一家第三方互联网医院线上诊疗平台，医师只是简单询问了基本情况，就直接按记者要求开具了药品和药量。

业内人士建议，通过分析网络诊疗数据、跟踪不合规的网络诊疗行为等，加强对线上处方真实性的监管。

医保：线上诊疗费用大多尚未纳入医保

据了解，互联网医生线上问诊费用一般与线下收费标准一致。四川已出台规定，互联网医疗服务项目价格严格执行价格公示和明码标价制度。

据了解，目前互联网诊疗医保支付政策尚未出台，大多数互联网医院还不支持医保在线支付。

在药费方面，医保报销也有诸多不便。如果想要报销，则需在线上选择合作医药公司指定的药店，病人自行前往药店取药，在医保范围内的药品可以刷医保。如果在互联网医院系统中选择配送服务，就需要在线自费支付药费。

据了解，一些地方的互联网医院已经在医保支付方面展开了探索：有的互联网医院，复诊患者绑定个人信息后就能进行预约、挂号、问诊、缴费等操作，与医保实时连接；有的地方，符合门诊大病待遇资格的参保人员，可自主选择一家互联网医院作为门诊大病线上医院签约就诊。