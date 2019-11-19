我国现代稻作50年：单产提高130%、温室气体排放下降70%
据中国农科院最新消息，该院作物科学研究所作物耕作与生态创新团队最新研究证明，近50年来我国水稻品种改良与稻作技术创新实现水稻单产提高130%，稻田温室气体排放下降约70%，为碳减排作出了重大贡献；纠正了国际上对我国现代稻作高产高碳排放的错误认识。相关研究成果近日在线发表于《环境研究快报》。
团队首席、中国农科院作科所研究员张卫建介绍，水稻是我国最重要的口粮作物，而稻田是温室气体甲烷的最大排放源。
研究团队通过多年的大样本品种比较、田间定位监测、区域调研和历史数据挖掘，综合评价了近50年来我国水稻品种更新、栽培创新和稻作制调整等对水稻产量和稻田温室气体排放的影响。研究发现，通过稻作北移、高产品种和控水增氧耕作等创新，在实现水稻单产提高130%情况下，稻田温室气体排放下降约70%，其中甲烷减排尤为显著。该成果不仅在国际上为我国水稻产业正名，而且为全球高产低碳稻作创新指明了方向，可为世界作物生产应对气候变化提供理论参考和技术借鉴。（记者瞿剑）
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