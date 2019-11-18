中医药发展新起点 搭建学术成果转化平台 

由世界中医药学会联合会肿瘤外治法专业委员会、北京中医疑难病研究会主办，北京明医康原健康投资管理有限公司、忠医肿瘤医生集团承办的“世界中医药学会联合会肿瘤外治法专业委员会首届国际京津冀中医肿瘤高峰论坛暨北京中医疑难病研究会肿瘤协作委员会成立大会”11月16日在北京名人国际大酒店召开。

本次大会以“传承经验 创新理论 扎根临床 提高疗效”为主题，来自京津冀地区及国内外近200名代表参加了此次盛会。世界中医药学会联合会肿瘤外治法专业委员会会长、北京中医疑难病研究会肿瘤协作委员会首届委员会主任委员李忠教授在致辞中讲到：“目前，中医药的发展已经步入了天时、地利、人和的黄金时期，具有巨大的发展空间。世界中医药学会联合会肿瘤外治法专业委员会作为世界中联学术分支机构，是全球中医药防治癌症研究领域中的重要学术团体，汇集了全球优秀的中医肿瘤学科人才，在中医肿瘤外治学术交流、成果转化、国际化、标准化方面做了大量工作，推动了中医肿瘤外治学术体系的建立和中医药防治癌症的国际化发展，全面促进中医学术、理论、临床、体系标准化的实施。”

北京中医疑难病研究会郭茂森会长在致辞中讲到：“中医药是打造健康中国的重要内容。北京中医疑难病研究会肿瘤协作委员会的成立，为肿瘤等疑难病的教研、科学研究、交流方面开创了一条新的道路，同时汇集一批有志于研究肿瘤等疑难病的专家，在这个平台上发光发热，贡献自己的一份力量。”

作为本次大会的重要环节，北京中医疑难病研究会肿瘤协作委员会宣布正式成立，开启了中医疑难病研究领域的全新篇章。它将一批有志于攻克疑难病的专家、学者汇集在一起，发挥他们的智慧与力量，用使命和担当让中医药在疑难病研究领域，特别在癌症方面发挥更大的作用，全面提升国内中医药抗癌临床研究领域学术水平，为癌症防治开辟了新思路、新方法。经民主选举，李忠当选为北京中医疑难病研究会肿瘤协作委员会首届委员会主任委员，朱庆文当选为副主任委员兼秘书长，钱彦方、王洪武、王希胜、李军、李仝、孙凤霞、徐书、徐力、王绍霞、荣震、段汝钦等25人当选为副主任委员。

开幕式后，大会开展学术交流和专题讲座，国内著名中西医临床专家从不同的角度分享了自己独到的学术观点和临床经验。李忠以“基于经典理论探索中医药抗癌研究的现实价值”为主题，基于中医经典理论，从癌症病因病机、治疗方法、临床用药及中西协同等方面，谈了中医药在抗癌研究中的现实价值。王洪武表示 “光动力治疗在肿瘤治疗中的应用”的主题发言，给大家开阔了思路，提供了新的治疗方法。徐力教授“肿瘤干细胞与中医药干预研究”，融汇中西医研究的热点，从现代医学角度，探讨了中医药干预的价值所在。徐书教授的主题研究“食道癌的辨治经验”，分享了中医药在食管癌治疗方面的临床经验，并以七种药物为例，与中医古方相结合，生动阐述了“专病专药”的治癌宗旨。荣震教授的“疑难病中医诊治思路”以几个案例入手，深入浅出的分析了中医治疗疑难杂症的核心理念，给大家全新的观点和临床诊疗视角。

传承是中医药发展的根基，创新是中医药发展的生命力。为了推动学会的学术创新和发展，搭建学术成果转化的平台，16日下午在名人国际大酒店召开了“学术发展与成果转化研讨会”。世界中医药学会联合会肿瘤外治法专业委员会会长、北京中医疑难病研究会肿瘤协作委员会主任委员李忠教授，世中联新媒体专委会常务理事、北京应象桥文化传媒有限公司CEO郑妍，北京应象桥文化传媒有限公司技术总监岳纯阳，北京仲垣医院管理有限公司运营部主任张志超分别从“壮丽七十年，中医发展新起点”、“做有温度有热度的医生品牌plus”、“互联网+中医，开启‘智慧医疗’新模式”、“基于多点执业，看医生未来发展”发表了主题演讲，并与专家进行了深入的探讨。