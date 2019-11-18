推进青少年健康教育 提升全民健康素养
11月16日，中国健康促进基金会主办、葛兰素史克公益支持的《健康中国我行动》——青少年健康教育公益项目（以下简称“项目”）签约仪式在北京举办。该项目旨在中小学师生群体中树立健康第一的教育理念，深入实施健康中国战略，培养学生健康意识、观念和生活方式，从而提高学生健康素养。
推进健康教育，为青少年成长保驾护航
加强青少年健康教育、提升青少年健康素养，是推进健康中国建设的有力抓手，是卫生强国目标的强力支撑。
在此次签约仪式上，国家卫生健康委规划司司长毛群安表示，健康是促进人的全面发展的必然要求，是经济社会发展的基础条件。少年强则国强，青少年承担着建设祖国未来的重要任务，在其身心成长与发展的关键阶段，抓好青少年健康理念与知识传播，引导学生从小养成良好生活习惯，夯实家庭、学校和社会三位一体的教育基石，并从青少年近视预防、心理健康、预防接种等实处着力，多措并举，全面提升青少年健康素养，守护青少年健康成长，为建设2030健康中国汇聚力量。”
“实施青少年健康公益项目，将促使学校在“健康中国”战略中发挥更好更多的作用。”中国健康促进基金会副理事长徐卸古指出，“本项目旨在整合社会行业的资源，把优质的健康教育资源运用到青少年群体中来。中国健康促进基金会将持续在全国各地推广这一公益项目，为我国青少年健康素养的提升及‘2030健康中国’作出应有贡献。”
“健康中国”从青少年抓起
本次项目亦旨在借鉴世界前沿经验，助力中国在实现世界卫生组织（WHO）提出的本世纪“消除宫颈癌”的目标道路上迈出一大步。数据显示，目前在中国女性生殖系统恶性肿瘤中，宫颈癌的发病率和死亡率居于第一位，而随着医学进步，宫颈癌已成为病因明确、可防可治的癌症——人乳头瘤病毒（HPV）感染是引起宫颈癌的必要因素，而HPV主要通过性接触传播。世界卫生组织建议9-14岁女孩是人乳头瘤病毒(HPV)疫苗的首要接种对象，对未发生性行为的女孩进行接种，将获得最佳的预防效果。
围绕疾病预防和健康促进两大核心，贯彻执行项目提出的青少年疾病预防战略，本项目拟采用一套综合的方法来防控宫颈癌，不仅针对青少年开展系统的宫颈癌预防主题教育，更为各大省市的疾控与妇幼系统进行宫颈癌预防接种相关培训，以期全面切实提升宫颈癌防治水平，打好打赢中国“消除宫颈癌”的第一场攻坚战。
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