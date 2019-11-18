《企业社会责任蓝皮书2019》发布 多家企业共同发布“可持续发展宣言”
11月17日，社科院中国企业社会责任百人论坛正式发布《企业社会责任蓝皮书2019》，在本次发布会上，蒙牛集团、中国移动、中国电建、华润集团、中国一汽、中国黄金、南方电网、国投集团等23家企业共同发布“可持续发展宣言”，承诺将秉持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，全面落实2030可持续发展议程，为全球实现可持续发展目标作出积极贡献。
发布会上，蒙牛集团副总裁李鹏程以《用“心”成就乳业可持续发展未来》为题发表演讲。他表示新中国成立70年以来，特别是改革开放40年来，中国乳业的面貌焕然一新，乳制品质量得到飞跃提升，乳业的社会责任实践也积累了大量经验。未来，中国乳业一方面应以联合国可持续发展目标作为新的行动蓝图，同时要解决经济全球化、实现全球乳业共同体背景下的海外履责新挑战。
李鹏程表示，“不忘初心”是企业社会责任工作永远的“指南针”。未来，蒙牛将继续怀着一颗“初心”，永远心怀利益相关方，努力践行社会责任，追求成为一家对社会有益的好公司，继续引领中国乳业可持续发展未来，守护人类和地球共同健康。
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