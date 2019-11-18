2019“互联网+健康中国”科普大赛正式启动

近日，国务院印发《国务院关于实施健康中国行动的意见》，《意见》提出，实施健康知识普及行动。面向家庭和个人普及预防疾病、早期发现、紧急救援、及时就医、合理用药等维护健康的知识与技能。为积极响应国家号召，提高公众健康素养，调动全社会的积极性和创造性，更好地维护人民健康，由中华医学会科学普及分会、中国医师协会科学普及分会学术指导，人民网·人民健康联合相关机构共同举办人民好医生2019“互联网+健康中国”科普大赛，通过活动甄选出科学、准确又通俗易懂的健康科普知识，同时开展健康知识大挑战活动，充分调动群众阅读健康科普的积极性。

该大赛将于2019年11月18日正式启动，通过线上征集广大医务工作者的科普作品，通过网络筛选、投票、专家评审等环节进行综合评分，评选出优秀的健康科普作者及内容。

参赛作者及作品将在人民网·人民健康全媒体平台以及今日头条等互联网流量平台传播。为提高广大用户参与度，大赛还设置“科普大挑战、答题赢大奖”活动，大众可以通过学习健康科普知识赢取健康好礼。

大赛简介