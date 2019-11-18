第五届“护肺日”爱心公益活动启动
11月15日，由广州白云山潘高寿药业主办、河北神威大药房连锁有限公司协办的“分清咳嗽，对症用药，呵护肺部健康”第五届护肺日系列公益活动在河北石家庄举行。活动携手河北、山东、湖北、广东等全国连锁药店将专业服务与健康体验不断深入社区及药店终端，通过长期的护肺健康宣传、辨证治咳知识科普等活动，让更多人认识到养肺护肺健康的重要性。
秋冬季是咳嗽等呼吸系统疾病的高发季节，中医认为肺为清虚之体而居高位，肺叶娇嫩，不耐寒热，易被外邪内伤所伤。若肺受伤，咳嗽是其常见症状。咳嗽病情较为复杂，发病原因较多，难以区分，不少人常常用错咳嗽药；有的人则忽视咳嗽、咽喉不适等病症，认为咳嗽只是“小问题”而放任不顾，从而形成久咳不愈，造成对肺部的伤害。
中医理论中认为人体各脏器运行是相辅相成的，在功能上密切联系、相互协调，共同维持人体的健康。如果肺脏发生病变，牵一发而动全身，将影响身体其他器官的协调和运作。
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健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
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