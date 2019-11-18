第五届“护肺日”爱心公益活动启动

11月15日，由广州白云山潘高寿药业主办、河北神威大药房连锁有限公司协办的“分清咳嗽，对症用药，呵护肺部健康”第五届护肺日系列公益活动在河北石家庄举行。活动携手河北、山东、湖北、广东等全国连锁药店将专业服务与健康体验不断深入社区及药店终端，通过长期的护肺健康宣传、辨证治咳知识科普等活动，让更多人认识到养肺护肺健康的重要性。

秋冬季是咳嗽等呼吸系统疾病的高发季节，中医认为肺为清虚之体而居高位，肺叶娇嫩，不耐寒热，易被外邪内伤所伤。若肺受伤，咳嗽是其常见症状。咳嗽病情较为复杂，发病原因较多，难以区分，不少人常常用错咳嗽药；有的人则忽视咳嗽、咽喉不适等病症，认为咳嗽只是“小问题”而放任不顾，从而形成久咳不愈，造成对肺部的伤害。

中医理论中认为人体各脏器运行是相辅相成的，在功能上密切联系、相互协调，共同维持人体的健康。如果肺脏发生病变，牵一发而动全身，将影响身体其他器官的协调和运作。