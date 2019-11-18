心血管病早期迹象预示癌症

近日，美国梅奥诊所心脏病学专家研究发现，微血管内皮功能障碍（心血管疾病的常见早期迹象）与患癌症的风险增加有关。

微血管内皮功能障碍指心脏中的小动脉壁受到损伤，影响其扩张和限制富氧血液流动的能力。高血压、高胆固醇、肥胖和糖尿病是微血管内皮功能障碍的主要病因，这种功能障碍的症状包括胸痛等。虽然该病可以治疗，但难以检测出来。

研究人员对2006~2014年在梅奥诊所接受微血管内皮功能评估的488名患者进行追踪调查，结果显示，在221例确诊为功能障碍的患者中，9.5%的人在随访期间被诊断患有实体肿瘤。在调整了年龄、性别、冠状动脉疾病和其他因素后，得到的结果一致。微血管内皮功能障碍与癌症之间的相关性是独立的，但在男性和有高血压、明显冠状动脉疾病、吸烟和肥胖等因素的患者中更突出。

发表在《欧洲预防心脏病杂志》上的这项研究认为，这种异常的血管反应提醒临床医生，不仅要注意病人存在患上心血管疾病的风险，更要注意其罹患恶性肿瘤的可能性。▲ （周 铭）