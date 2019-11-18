郁闷时求助是对自己负责

国家二级心理咨询师 丁思远

现代社会，由各种问题导致的情绪不良越来越常见。有一项调查显示，83.0％的受访者感觉情绪压力大，68.5％的受访者有过不良情绪无法排解的状况。随着心理学的普及，大众对心理、情绪的了解越来越深入，但大多数人处理这些不良情绪的做法还是以“忍着”为主，因为觉得被别人知道自己内心痛苦是一件丢人、矫情的事情，意味着自己不够强大，不够优秀。

事实上，有不良情绪并不丢人，它是我们生活过得越来越好的一种反映——只有在物质生活足够丰盈的前提下，人们才会有余力关注自己的内心是否快乐满足，才会去追求平安和幸福。所以，如果你觉察到自己有负面情绪，并为此指责自己时，请先停下来，试着去接纳情绪，告诉自己：这说明我的物质生活越来越安稳了，所以心理上的问题才会被我留意到，这是一件好事情。

对负面情绪产生的负面评价，比如“这些不良情绪很糟糕”“我不应该感到伤心”“总是难过意味着我是个失败和软弱的人”等，通常会让痛苦不断升级，而一旦我们停止自我批判和否定，试着去接纳所有好的、坏的心情，这些情绪对我们产生的压力和影响就会很快降低到自己可以处理好的水平。但如果出现了以下情况，说明情绪已经到了我们自身难以处理的程度，需要尽快向身边可靠的人或者专业心理咨询师寻求帮助。

1.重复出现，且一直没有有效应对方法。有些情绪和感受会重复出现，这通常和过去未处理的创伤有关，有些被压抑在潜意识深处的创伤，在遇到类似的场景时会被重新激活，让我们有一种“穿越”的感觉：曾经的角色又回到了身上，曾经的决定又做了一遍，曾经的痛苦又遭受了一遍。比如童年时被抛弃，不安全和恐惧感在现在和朋友、恋人、上司相处中反复出现，类似的事情总是一错再错，找不到很好的解决方法。

2.程度强烈，严重影响到日常生活。如果情绪的强烈程度让我们的日常生活基本无法继续，工作、学习、饮食和睡眠等受到很大影响，甚至让你产生自杀意念，那么这就远超出你可以自我调适的范畴，越早寻求专业帮助越好。

3.程度虽不强烈，但持续时间长，已经成为基本情绪底色，让你无法享受生活。有些情绪因为长期“陪伴”我们，我们会习以为常而难以发现，比如持续存在但程度不强的抑郁、压抑、自责、自卑、空虚、无意义等，它们不会严重到让人寝食难安，但会像雾霾一样笼罩着我们的生活，让我们很难有开心和放松的时候，也很难尽情体验人生的乐趣。

不良情绪并不是来伤害我们的，它更像是一个很负责任的信号灯，提示我们有一些很重要但一直被忽视的东西，现在需要我们去关注和处理。我们要做的，就是对自己的人生负责，对自己的情绪负责，去面对这些问题，而且在必要的时候向外界发出求助信号。

在专业心理咨询师或身边的亲友那里，也许我们可以从第三方视角看到自己看不到的内容；也许我们可以得到有效应对资源，让熟悉的人帮我们找到过去曾经用过但自己忘记的好方法；也许能得到理解和支持，而不再是一个人去面对这些问题。不管是什么，总比一个人孤军奋战力量大。▲