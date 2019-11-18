北京师范大学心理学系博士 郭润峰 □孙开元 编译

亲朋好友或者同事遇到了烦恼，我们本能上会想安慰他们，帮他们走出情绪低谷。但你可能发现，你讲出的话虽然很有道理，可有时并不起作用，甚至让对方更加烦恼。美国临床心理学家尼克·维格纳说，人们安慰人时常犯的错误就是，想帮痛苦的人解决问题，但对方需要的不是大道理，而是理解。注意以下4点，你的安慰效果会更好。

减少说教。见到亲朋好友有了恼怒、沮丧、忧虑，你可能会把他的坏情绪看作“问题”，急着要帮他们摆脱这些负面情绪。然而，人的情绪只是外在表现，只关注情绪是对根本原因的忽视，所以无论你怎样让对方“想开些”，也没有多大效果。

减少对情绪不好的人说教，可以耐心思考“他经历了什么才会这样难受”“是不是有外在因素影响他的情绪”“坏情绪对他也许有好处，让他痛定思痛”。一步步思考对方的感受，而不是口若悬河让他立马解决问题，这样才能标本兼治，对痛苦的人最有帮助。

发挥“反向同理心”。同理心是设身处地想到对方的处境，尝试思考如果遇到同样问题，自己会怎样思考和行动。但维格纳认为，更有帮助的是反向同理心，也就是回忆自己以前的经历，是不是也遭遇和对方相似的处境。例如对方心理受了打击，垂头丧气，你可以回想自己上一次受到打击的时候，发生了什么事、身边的人是怎么帮助你的，更重要的是，那时候自己最需要的是什么？从这样的角度看待别人的坏情绪，比单纯的同情更能理解对方的挣扎和焦虑，也更清楚应该给予对方什么帮助和支持。

采用“反映式倾听”。很多处在悲伤之中的人，最希望的并不是有人风风火火地来解决他的痛苦，而是渴望被了解。正因如此，你需要采用“反映式倾听”，也就是对方向你诉说的时候，你要注意听，然后不管对方说了什么，你像镜子一样，用同样的意思将对方的话复述一遍。

比如你的另一半抱怨：“你不听我说话，就会讲大道理。”你可以这样回答：“听起来你好像感觉，我只会给意见，没有注意倾听。”这样的对话听起来有些乏味，但能让对方感觉你和他有相同认识、你能感同身受地理解他，从而愿意和你进行更深入的交流。学会倾听往往比先入为主地给意见更有助益。

不要陷进去。需要提醒的是，安慰他人是一件善事，但也不必自我折磨。有的人看到别人痛苦，自己又帮不上忙，会内心愧疚甚至自己也被负面情绪淹没。美国关系学家米歇尔·摩尔提醒，每个人都难免受到负面情绪影响，为了不让自己被带进负面漩涡，时时提醒：别人的痛苦、压力固然值得同情，但你毕竟是局外人，那不是你自己的痛苦和压力。如果你和对方一起痛，也不会让对方的痛减少，所以要拿得起放得下。适当保持距离不是冷漠，知道自己的能力所及，才能更好地帮助对方。▲