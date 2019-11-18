3个月以下少旅行
陈 希
清华大学第一附属医院儿科副主任医师 徐小静 □陈 希 编译
小宝宝大部分时间都在睡觉，将他们放在婴儿背带里非常“便携”。于是，不少家庭借产假的难得机会，选择带宝宝出门旅行。但小婴儿是否适合远途呢？
通常情况下，不建议3个月以内的新生儿远途和去人多的机场、车站。如果由于各种原因，非要带小宝宝出行，要做好相关健康护理。乘坐飞机时，最重要的是保护好婴儿的小耳朵。飞机起落时的强大气流可能会让婴儿耳膜产生不适，这时要引导宝宝张嘴并捂住其耳朵。也可给婴儿喂水喂奶，吸吮、吞咽等动作可平衡内外空气压力，使耳道保持畅通。如果宝宝患有感冒、发烧，最好取消或推迟出行计划。
国外专家与国内专家的建议基本一致。德国儿科医生职业协会专家约瑟夫·卡尔认为，“若非必要，3个月以下的婴儿最好减少外出，尤其是远途。”约瑟夫·卡尔表示，长途旅行会使孩子暴露在病毒性疾病和其他感染风险中，小婴儿通常还没有接种麻疹、百日咳及流感等疫苗，出游期间若接触到这些病菌，非常容易生病。宝宝喜欢满地爬、什么东西都往嘴里塞，还必须投入精力避免小家伙误吞异物。相比公共交通，自驾游可能好一些，因为这种出行方式下，婴儿接触的人群要少得多。不过，途中必须适时停下来喂食、换尿布、安慰宝宝的情绪等。▲
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