老人常用的物品多选橙红色
于俊民
随着年龄增长，老人对色彩的敏感度不可避免地会降低。在视力下降的过程中，他们会出现混淆黄色和绿色、蓝色和绿色、橙色和黄色的问题。由于眼睛晶状体的衰老使其密度增加，老人还容易将深色看得比较淡。此外，老人患白内障的较多，往往导致对黄和蓝绿色系的色彩不敏感，容易把青色与黑色、黄色与白色混淆。
因此，上了年纪，很有必要来一场“颜色革命”。首选的颜色就是橙色和红色，这两种颜色都是老人极为敏感的。
作为儿女，不妨给老人准备一些颜色鲜艳的常用物品，如橙色外壳的手机、红色的钥匙包，或在钥匙上贴上红或橙色的标识，这样能方便老人找到。老人喝水的杯子也可换成大红色的陶瓷杯。家中一些琐碎但常用的东西，比如遥控器，可以套一个橙色或红色的外壳，房间内的开关、门把手最好也贴上橙色或红色的标志，让老人尽快找到。另外，如果家中有大面积透明玻璃推拉门，建议在上面贴红色或橙色的装饰条或胶条，以防老人误撞受伤。
需提醒的是，橙色、红色的使用仅限于老人的常用物品和易于发生意外的位置，都以小而紧凑为主。墙壁、地板、家具等家中大块颜色的使用，还是应以淡绿色、淡黄色等淡雅色调为主。因为红色会使人产生活跃、不安的反应，接触过多，可能产生焦虑不安的情绪。因此，卧室内不宜选择大面积的红色做装饰。而橙色具有富丽的感情意味，像太阳光，充满活力，有助增加老人食欲，可用于餐厅及厨房装饰。
此外，家中如有老人，装修时最好不要使用两种相近的颜色做衔接，如门用淡蓝色、墙用淡绿色，容易让老人把墙当成门，经常发生碰撞。如果卫生间的墙壁是白色，那么老人的毛巾最好不要用黄色，这不利于让白内障患者分辨，建议使用与白色反差较大的颜色。
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