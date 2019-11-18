国家二级心理咨询师 杨思远

小梦（化名）最近这一年心情都不太好，因为她发现自己和老公的感情越来越糟糕，经常吵架。更严重的是，老公这一年以来，频频因为应酬而晚上不回家，小叶打电话追问，老公的态度也很糟糕。小梦回想起十多年前两人在一起的情景，那时候没房没车没公司，两个人却每天都很开心，如今什么都有了，感情却越来越糟糕。她很不解，为什么夫妻之间能够一起过苦日子，富了之后却过不下去了？

仔细分析，导致夫妻间能共苦不能同甘的原因可能有以下几种。

一方不再感受到被支持。一起过苦日子时，双方都能够体验到自己是被接纳、被支持的，这是一种滋养型的关系。彼此的支持，能够让双方感受到深深的爱意。当物质生活变得丰富了，个人需求更多地从物质转向精神。比如对方可能喜欢艺术品，花了不少钱买了一个根雕作品，伴侣却评价说：“花那么多钱买这个东西，不是浪费么？”这就会让对方感觉不被支持，精神世界不能和伴侣分享，从而带来冲突。

彼此的成长不同步。共苦的日子，意味着两个人在同一个起跑线上并肩作战，步调一致，心理距离更近，关系更亲密。随着物质匮乏被解决，一方可能因为回归家庭等原因停止了工作，也停止了成长，双方的成长发生了错位和不同步，这就会导致夫妻关系的共同话题变少，变得更疏远。

缺少婚姻关系经营思维。很多人觉得两个人只要结婚了，一切就万事大吉了。但恰恰相反，想要拥有一段健康的婚姻关系，应该把婚姻看成一段关系的开始，带着运营思维去经营婚姻。心理学认为，婚姻关系在经过热恋期和稳定的新婚期之后，就会进入充满冲突的“厌倦期”，如果双方能够很好地处理厌倦期产生的各种矛盾，婚姻关系就会进入更深入的稳定期，否则，婚姻关系可能走到破裂的边缘。

一方或双方渴望自我实现。人本心理学家马斯洛认为，人的终极需求是自我实现。对于很多中年人来说，如果婚姻关系不再让自己感到滋养和满意，那么调整婚姻关系，也是自我实现的一种方式。

鉴于以上原因，建议夫妻在遇到问题时做以下调整。直面关系危机，进行深入沟通。婚姻关系出现危机，说明彼此有一些需求对方没有满足，这时需要进行坦诚的沟通，把自己的不满和满意都说出来，让彼此重新了解。

建立共同兴趣，重新建立关系。双方需要借助一些新的交往模式，从原先的关系模式中走出来。这时不妨建立一些共同的兴趣，比如一起学习打高尔夫球、网球等，通过共同兴趣，加深彼此的沟通和连接，重新建立亲密关系。▲