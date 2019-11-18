专家提醒停药服三七万万不可取

轻信三七粉能预防心脑血管疾病，61岁的朱先生在脑梗2年后，擅自停药，每天服用三七粉预防疾病，没想到短短时间脑梗再次复发。作为“网红中药”，专家发现不少市民盲目跟风，将其视为预防“神药”，甚至将其取代处方药。昨日，专家提醒称，三七虽有一定保健作用，但千万别过于依赖。

男子停药服用三七再次脑梗

61岁的朱先生家住汉阳，11月3日早上，他起床后感觉身体“软绵绵”的不听使唤，手脚麻木，走路困难，立马意识到不对劲。3年前老伴去世时，他因悲伤过度晕倒，在医院发现轻微脑梗，幸亏抢救及时才没有留下后遗症。担心再次发生意外，子女第一时间将其送往家附近的武汉市汉阳医院。

在该院急诊科，前来会诊的神经内科主任尹晓新教授根据检查结果诊断，患者颅内血管再次堵塞，已出现二次脑梗。为何脑梗再次复发？尹晓新教授询问发现，问题就出在朱先生每天服用的药物上。朱先生诧异地说，半年前，他听朋友说三七粉有活血化瘀、软化血管的功用，每天口服能预防心脑血管疾病，他便自作主张停了阿司匹林，以为这样比吃西药副作用更小。

尹晓新教授无奈解释，“您停了阿司匹林，无疑是给脆弱的脑血管‘埋雷’，可导致血小板沉着血管壁，出现再次狭窄而发生脑梗，三七粉对此没有实质性的预防作用。”听了医生的话，朱先生后悔不已。

虽有保健作用但别盲目跟风

三七作为‘网红中药’，很受中老年人追捧。尤其是秋冬季节，不少市民更是将其当作防治心脑血管疾病的神药。连日来，楚天都市报记者走访多家医院神经内科、心血管内科发现，和以往“咨询大军”清一色的中老年人不同，三七粉受到越来越多年轻人的追捧，很多因“三高”就诊的年轻人中，三七粉成为日常保健的标配。

三七粉真的能预防心脑血管疾病吗？武汉市中青年中医名医、汉阳医院中医康复科主任方勇教授表示，三七又叫做田七，味道微苦性温，中医认为有补血、活血、止血作用，对调治心脑血管病有一定帮助，但应先辨证体质，久服会损伤人体正气，滥用可耗损体内津液，故气虚及阴虚内热的患者应慎用。

尹晓新教授表示，常见的头痛胸闷、心悸等症状，三七有一定缓解作用，也有利于血管慢性病的控制。但心脑血管病患者千万不要盲目跟风，更不能将其视作防病、治病“神药”，甚至取代其他降压、降脂药物。大剂量长期服用三七可能出现不良反应或毒副作用，如恶心、呕吐、鼻出血、牙龈出血、月经量增多，严重者可引起心动过缓或出现皮疹。另外，不能忽视心脑血管危险因素的管理，如控制体重、健康的生活方式、降血压、调血糖、调血脂、降尿酸等，这些不是三七一己之力能解决的。