现代不孕不育为何越来越多?
赵慧芳
目前，不孕不育的发生概率呈显著上升趋势，有环境的原因，也有人体内在因素的影响。从中医角度来看，主要与以下四种原因有关：
肾虚 肾乃先天之本，肾阳不足，不能摄精成孕。中医认为“两精相搏合而成形”，这里的“两精”指的是男性先天之本的精华以及女性先天之本的精华，两者相结合就形成了孩子。肾虚乃先天之本的匮乏，容易影响受孕。
肝郁 现代社会生活压力大，尤其是女性，顶受巨大的压力，以致肝气郁结。中医认为，女以血为本，以肝为先天，肝运行不畅，使得人体重要的两条经脉冲脉和任脉失调，因而会影响到生育。
湿滞 现代人生活习惯不佳、暴饮暴食等，导致消化器官功能衰弱，身体内堆积太多的脂肪、水分与废物，以致代谢异常，形成痰湿体质。从中医角度来看，痰湿容易导致气血运行不畅，影响排卵与着床，容易患上不孕不育。
血瘀 血瘀就像堵车，身体内的血液无法规律有序的运行。现代人伏案工作时间长，长期久坐，运动量少，以致气血运行障碍。体内气血凝滞，瘀堵严重，气血不能到达胞宫，孕卵不易着床，导致不孕；勉强受孕以后，胚胎和胎盘的气血凝固，无法输送营养，就会导致流产、早产等问题。
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