美牙培训两天速成，非法行医必须从严查处

没有专门的医疗资格而从事美牙业务，属于非法行医。

短短两天的培训后，美牙培训班内连各类药水还没有记清楚的学员，已经在学员之间互相模拟实操来通过“毕业考试了”，自己的牙被塑形成什么样子，完全取决于同学的“手艺。”

近日，新京报记者随机参加了一美牙培训机构的速成班，而上述场景，则是学员“毕业考试”现场，两天的培训之后，这些连药水都还分不清的学员，会得到培训机构颁发的“顶级资质证书”，回到各地开始自己的美牙生意。

应该说美牙经济体现的是一种正当的社会需求。因为在如今讲究眼球效应的社会里，漂亮的牙齿可能给当事人在个人生活中加分，越来越多的人对自己的牙齿美观很看重，选择去做美牙。

不少商家显然也意识到了这一点，于是搞速成培训，迅速占领市场。同时向消费者隐瞒美牙的医疗属性，将这样一项医疗技术变成纯商业技术躲避卫生监督部门的监管。

而消费者可能不知道，在牙齿上面动手脚，如果不经过医学评估，即便当时不出问题，后患问题恐怕也难避免。

事实上，不是所有的牙齿都可以在上面增白塑形，因为牙齿的功能很大程度是依靠牙表面的牙釉质，可是牙釉质一旦有损害，对于各类操作是很不耐受的。所以，站在医学的角度上，有牙釉质损害或牙周病的人，不适合贴白。而这些问题如果没有专业人士把关，那就只能深受其害了。这几年消费者美牙后导致牙齿不适，甚至患病的案例也时有发生。

基于这样的道理，我国对于牙齿的美白技术目前是按照医疗技术来管理的。也就是说，没有专门的医疗资格，从事这样的业务属于非法行医。只是大多数人并不知道这里面的道理，他们很容易在商家的宣传下，接受不正规的美牙操作。

因此，针对美牙速成班的乱象，除了要普及关于牙齿的科学知识，培养消费者的正确认知，不盲目听信商家宣传外，相关部门有必要对非法培训机构予以严厉查处，以儆效尤。同时，从源头上来说，对所有美牙涉及的耗材，严格按照医用耗材进行管理，不但要求零加成，而且必须有相应资质的厂家才能销售，有相应医疗资质的机构才能购买，以杜绝不法分子的生存空间。

□郑山海（医生）