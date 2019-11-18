心情很差?吃这几款食物治愈心情

日常生活中,你是不是也会像很多吃货那样,心情不好时喜欢靠暴饮暴食,希望从美食中让脆弱的心灵得到慰藉呢?食物对于缓解坏心情的确有一定的作用,但不是什么食物都有用的。小编为你推荐7种健康食品,让你吃得健康又可以摆脱坏情绪。

1 压力过大:吃块巧克力

试想一下,某个周五下午的6点30分,你又饿又累,而且已经误了晚餐的约会；而就在一小时前,快要下班的时候,老板偏偏又请你帮个忙,给了你一堆工作。压力就来了,那吃什么能让你迅速恢复平静呢?

现在正是你拿出藏在抽屉底儿的巧克力的时候。

据专家称,巧克力(尤其是黑巧克力)可以帮助抑制体内突然出现的应激激素。一篇刊登在《蛋白质组研究杂志》上的文章中说,瑞士的研究人员经最近一项调查发现,摄入少量的黑巧克力(约40克)就能起到降低体内应激激素皮质醇和儿茶酚胺含量的效果。

焦虑减少了,你就可以更好地完成工作还能如期赴约了。

2 无精打采:来份菠菜沙拉

是不是感到精神涣散?没有办法聚精会神?眼皮还老打架?

医生告诉我们,“把咖啡搁到一边,来份菠菜沙拉。体内同半胱氨酸含量较高可能导致血管受损,还会阻碍血液流动和脑部营养物质的输送。血流一旦受阻,人就会感到四肢无力或反映迟钝。”

哪些食物能让你很快打起精神来呢?你可以选择菠菜或其他绿叶类富含叶绿素的蔬菜,也可以选择土豆、全麦面包、黄豆、豌豆以及蘑菇等。

3 脾气暴躁:试试花生酱苹果瓣

你是不是数落孩子了?还将电话销售员也骂了一通?脾气暴躁可能是身体向你发出的暗号——你得“加料”了。

但记住要加对料哦!

不要吃那些一小时后就能转化成血糖的食物,否则你的坏脾气又会卷土重来。

要想消除烦躁,饭和零食都要结合着吃。组合的食物使碳水化合物跟某种蛋白质或油脂一同摄入。碳水化合物在体内可以迅速燃烧分解,是体内能量的重要来源之一。而在食物中加入一些油脂或蛋白质则会放缓消化,使血糖和体力在较长时间内相对稳定。

经典的例子就是涂有花生酱的苹果瓣:苹果是健康的综合性碳水化合物的代表,而花生酱又是绝佳的油脂原料。将这两种威力超强的食物结合在一起,不仅能给你味觉上的享受,还能给你几个小时的充足体力。

4 焦虑不安:来片三文鱼

你是否时常担心你的未婚夫,你的婚姻,你的孩子?如果你终日饱尝焦躁忧虑,你可以考虑约位朋友一起出来吃顿午餐。

与朋友聊天将能帮你缓解焦虑,食物也具有同等作用——只要你的选择正确。脂肪酸能帮助消除焦虑不安,而三文鱼中的脂肪酸含量非常丰富。

大量研究表明经常摄入能够预防和治疗抑郁症,而且越来越多的证据显示还能抑制愤怒和暴躁。

虽然某些植物中也含有,但最好还是从鱼类中摄取。我们在三文鱼、青鱼、沙丁鱼和鲐鱼等冷水鱼中发现了对调解情绪最有效的特种脂肪酸。

5 怒不可遏:饮一杯绿茶

或许邻居家的狗叫了一夜,你也一夜没有合眼；或许你同事将你忙活了一个周末的项目收入自己囊中。

无论是何种原因让你心生怒火,若想快速平心静气,营养专家建议你泡一杯绿茶喝。

因为绿茶中含有的茶氨酸具有静气凝神的功效,而绿茶中适量的咖啡因并不会使你暴跳如雷。另外,绿茶较之咖啡,效用更温和。

6 闷闷不乐:全麦面包配低脂牛奶

是不是需要快乐的动力了?你的悲伤可能是工作或人际关系导致的,也可能与你饮食中维他命D摄入不足有关。

这种营养物质(维他命D)在体内有很多职能,其中之一就是协助机体产生5-烃色胺(即血管收缩素)。5-烃色胺是一种被称为“好心情激素”的神经递质,它能让你感觉镇静、放松和快乐。

体内维生素D含量较低的人,可以求助于低脂牛奶、全麦面包和蘑菇。

根据自己的饮食习惯,你可能需要钙和维生素D一同摄入,以便更好吸收。

7 生理期:来份鸡蛋生菜三明治

在生理期通常要考虑一些爽心美食(如MAC列印奶酪、炸土豆条、冰淇淋),换个口味,来份鸡蛋生菜三明治怎样?

来自美国的营养师说,在上一辈的年代,女性大量摄入碳水化合物是很正常的事情。

好处是:碳水化合物能使体内的5-烃色胺含量增加,从而改善你的心情。但尽量不要食用甜甜圈或薯条这类让你无精打采,甚至性情暴躁的高糖分高脂肪的碳水化合物,因为它们让你的血糖骤升骤降。

要除掉生理期综合征,还要配合富含色胺酶的蛋白质一同食用,像鸡蛋、葵花籽或者土鸡肉,这些食物可以增加5-烃色胺的合成。

全麦面包做的鸡蛋生菜三明治是最佳的碳水化合物色胺酶的食物组合。

现在就来制作一份吧:将切碎的蛋黄酱与煮熟的鸡蛋丁混合,加入一茶匙脱脂或低脂纯希腊酸奶和半茶匙全麦第戎芥末。