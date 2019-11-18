住所周围绿地多女性更年期或推迟

一项由欧洲多国研究人员参与的研究显示，住所周围绿地多的女性，其更年期可能会比其他女性推迟一年多。

这项研究由挪威卑尔根大学研究人员牵头，他们分析了1955名西班牙、法国、德国、比利时、英国、瑞典、爱沙尼亚、冰岛和挪威女性超过20年的健康数据，结合经由卫星图像评估的住所附近绿化情况，得出上述结论。研究人员发现，住宅周边300米内绿色植物最多的女性进入更年期时平均年龄为51.7岁，绿色植物最少的女性则平均在50.3岁进入更年期。

研究人员表示，推迟更年期关联寿命延长，并关联死于心脏病或患骨质疏松症风险降低。而依据以往研究，多接触绿地有助降低皮质醇水平，进而影响雌二醇水平，推迟更年期。