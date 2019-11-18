儿童挑食偏食影响心血管和血糖
明文
儿童挑食偏食不仅会影响营养素的摄入，还会导致饮食质量下降，增加患心血管疾病和2型糖尿病的风险。
近日，芬兰赫尔辛基大学国家卫生与福利研究所和爱沙尼亚塔尔图大学研究者，对芬兰和爱沙尼亚4000多名年龄在25~74岁之间的参与者进行了为期7年的追踪调查，考察其饮食习惯对生活方式相关疾病的影响。结果显示，挑食偏食在儿童和老年人群中更常见，他们对膳食纤维、蛋白质和单不饱和脂肪酸摄入不足，而对饱和脂肪和盐的摄入量较大，这会提高血液中炎症标志物的水平，增加罹患多种慢性病的风险。
研究人员认为，多样化的均衡饮食对于增进健康能起到关键作用。如果及早干预不正常的饮食行为，比如儿童偏食挑食，将有助于预防潜在的健康问题。
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