哄骗+吓唬 对孩子不好

最近，杨琳发现，如果大人拿着电吹风，两岁女儿都要叫着躲得远远的。后来她发现，这是因为奶奶曾经用电吹风吓唬过孩子。

杨琳说，奶奶平时就喜欢吓唬孩子，这种教育方式很让人担忧。

两岁女儿害怕电吹风

17日上午，记者在龙湖时代天街C馆采访了杨琳。

杨琳家住九龙坡区树语城小区，披肩长发，身材瘦小，是个销售员。她的手机屏幕是两岁女儿嘟嘟的照片，大大的眼睛，瘦小的脸蛋，一头浅发。

“以前她是个光头，都说像个儿子。现在头发长长点了，才像个妹妹。”杨琳说，如今女儿头发长了，洗头不容易干。但是，见到大人拿着电吹风，女儿就躲。

杨琳给女儿解释，电吹风没什么可怕，但女儿就是不用电吹风。

“我一直不明白，女儿为啥害怕电吹风。这个月初，我们说起这件事，婆子妈才说了一件事——之前，婆子妈在吹头发，见嘟嘟要去拉电吹风的电线，就用电吹风对着嘟嘟吹了一下，还说‘不要碰，要咬你’。之后，嘟嘟不敢拉线甚至害怕电吹风了。”

不听话必须吓唬？

听到这里，杨琳无语了，只好把嘟嘟拉过来边示范边劝说：“电吹风不会咬人。现在天气冷起来了，你的头发也长长了，洗了头不吹干容易感冒。”

家里人知道这事后，杨琳也以为婆子妈不会吓唬孩子了。

可前两天，杨琳又听到婆婆在哄嘟嘟睡觉时说：“快睡哦，不然我开电吹风来咬你。”

杨琳立即告诉婆婆，不要这样吓唬孩子也不要骗孩子。婆婆却说：“我儿子都是这样带大的，不听话必须这样才管用。”

杨琳告诉记者，除了电吹风这件事，婆子妈总是喜欢哄骗孩子吓唬孩子。“有一次我出门去上班，嘟嘟要跟我走，婆子妈就哄骗孩子说‘妈妈去给你买糖，一下就回来’。还有一次，嘟嘟去弄电视，婆子妈也吓唬说‘不要碰，要咬你哦’。”

要和老人多沟通

“我小时候，父母不也用这种方式吗？我小时候生活在农村，有时候走亲戚晚上回家，只要在路上走得慢，妈妈就会说‘快点走，走慢了麻猫儿来了’，虽然大了知道这是假的吓唬人的，但我直到现在还是不敢一个人晚上出去走路。”杨琳说，她很担心这种吓唬、哄骗，会让孩子今后胆小，认知延迟，或者知道哄骗后就更不听话了。

“如今不只是婆婆有这样的教育方式，就连我丈夫也受到了影响，有时也会吓唬孩子，骗孩子。”

昨日，记者联系上杨琳丈夫胡先生。他表示，孩子好动，有时不听话，确实用吓唬和哄骗方式很管用，自己也是从小这么过来的。

不过，胡先生也意识到，这种方式可能有所不妥，今后多与妈妈沟通，大家都少用这种方式，尽可能多地给孩子讲道理。

吓唬+哄骗式教育，你怎么看?

近日，“从小相信的谎言”登上热搜话题榜，阅读量已达3971余万次，网友纷纷发表自己的评论。那么，对于吓唬+哄骗式教育，你怎么看?

张女士（32岁 全职妈妈）：我认为教育孩子应该实事求是，我也是一直这样做的。如果吓唬孩子，会让他没有安全感。哄骗孩子就更不能了，要教育孩子从小不能撒谎。

李先生（30岁 销售）：我倒觉得，这种哄骗和吓唬式教育有一定效果。比如，我小时候很调皮，父母就经常告诉我“不要在家里撑伞，否则长不高”“吐别人口水脸上会长麻子”“不要玩火，晚上要尿床”，果然我就不在家里撑伞，也不再玩火和吐别人口水了，玩火其实是一件很危险的事情，经过这种哄骗降低了事故发生概率，吐口水也是很不礼貌的行为。如果要在危险事故和坏的行为习惯，与哄骗加吓唬之间做一个选择，我会选择后者，但哄骗也得分情况，适可而止。

邓女士（29岁 餐饮主管）：我有时候也会骗孩子吓唬孩子，自己也不想这样，但是孩子不听话自己没有更好解决办法，这就是“病急乱投医”。我也期待专家的建议。

这种教育方式弊大于利

社会心理学专家谭刚强认为，吓唬+哄骗式教育分为两个层面，一是吓唬式教育，二是哄骗式教育，这两种教育方式确实能让孩子条件反射，起到短暂的教育效果，但弊远远大过利。

谭刚强认为，吓唬式教育不利于孩子心理健康成长，如果孩子长期处于一种自我保护的状态，可能导致孩子童年不快乐、没有安全感，还可能对孩子天生的活泼天真的性格发展造成影响。哄骗式教育相当于是在告诉孩子“狼来了”，一旦谎言被揭穿，孩子对家长的这种教育方式形成反感，就算有时是真的也会被理解为假的，从而损坏家长教育的威信与效度，我们从小就应该教育孩子说真话做真人，不轻易承诺，一旦承诺就应该兑现。孩子本就是从无知到有知的一个过程，家长教育孩子时应该多讲解道理，帮助孩子认知世界。