保护野生动物须监管治理餐饮业

广东省湛江市自然资源局、共青团岭南师范学院教育科学学院委员会和市爱鸟协会开展“展现野性之美共绘绿水青山”保护野生动物宣传活动，呼吁社会各界和全体市民积极参与爱鸟、护鸟、保护野生动物的行列中来。（湛江日报）

虽然各方三令五申打击捕猎，但近年来，猎杀候鸟现象仍然较为严重。大批过境候鸟被猎杀，严重破坏了生态平衡。“若等千山鸟飞绝，万径恐已人踪灭”。毋庸置疑，保护鸟类等野生动物，维护生态平衡，不仅关系到人类的生存与发展，也是衡量一个国家、一个民族、一个城市文明进步的重要标志。进一步看，面对野生动物频受伤害的现实，必须把法律之剑打磨得更亮。因此，打击非法捕杀、出售、收购、加工野生保护动物行为，必须依靠严刑峻法。同时，要强化执法力度，加强跨区域联合执法，对非法捕杀、出售、收购、运输野生动物行为坚决予以打击，建立健全严格的问责机制，倒逼相关责任人尽职尽责，织密织牢保护野生动物的监管之网。

更要认识到，目前猎杀野生动物已经有了一条非法的产业链，要保护好我们的野生动物资源，就要摧毁这个产业链。最简便也是最有效的方法，就是在餐饮这个环节多下工夫，管住了餐饮这个需求关键节点，猎杀野生动物的行为也就没有了市场。而不得不说的是，目前对野味餐馆的依法惩处力度明显不够。一些公开或隐蔽经营野生动物食材的店家，被执法部门发现后，通常只是罚款或封店，鲜见追究经营者刑事责任的。笔者以为，相关方面应结合新《野生动物保护法》，出台司法解释，对走私、宰杀、烹饪出售野生动物的餐饮机构人员依法治罪，这样才更具有震慑力。另外，林业部门、公安机关等要将野生动物保护执法列入日常性工作，通过日常监督巡查，有效遏制破坏野生动物资源的违法犯罪活动，并以野生动物保护执法的常态化，带动野生动物尤其“三有”（有益或者有重要经济、科学研究价值）动物保护的法律宣传和知识普及，进而让野生动物保护观念深入人心，维护平衡自然生态链。（沈峰）