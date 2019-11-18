减肥期间为什么要控盐？因为这两个原因

很多人认为减肥期间需要控制盐的摄入，一些减肥食谱也都会提及饮食要清淡少盐，我们都知道，胖是因为摄入的热量过剩堆积成为脂肪造成的，那么，减肥期间控盐是因为盐的热量很高吗？为什么减肥期间需要控盐呢？

食盐的主要化学成分是是氯化钠和微量碘酸钾，二者都属于无机物，基本上不会发生化学反应，更不会放出热量，所以减肥期间控盐并不是因为盐的热量高。

那么，是什么原因需要我们减肥期间控盐呢？主要有以下两个方面的原因：一方面，盐是氯和钠以离子或化合物的方式存在的物质，其中的钠是人体中一种重要的无机盐，其在身体中承担着重要的生理作用，它除了可以提供味道之外，还发挥着调节体内水盐平衡的作用。当我们食用过多的盐时，随着盐中钠的摄入量的增多，钠会造成体内水的潴留，身体会出现水肿现象，体重也就会上升。而且，从健康的角度来看，超量的钠还会造成血压增高，增加心脏负担，导致心力衰竭等。

另一方面，当我们摄入过量的食盐时，细胞外液的盐分会迅速增加，细胞内外就会产生渗透压，吸干细胞的内液，使细胞变得支离破碎，一直到我们感到饥渴之时，会喝足量的水才会使得细胞内液与外液的浓度保持一致。然而，这一代谢过程缓慢且失衡，会影响到人体器官的正常有效运转，甚至会危害身体内代谢器官的正常代谢环境，使得代谢能力下降，从而也会导致脂肪分解变得缓慢。

概括来说，虽然盐本身不会导致体重增加，但是食盐过多会引起钠水滞留，导致水肿、体重和体积变大，还会降低人体的基础代谢。因此，在减肥过程中要少吃盐，不仅能避免血压升高等，还能通过减少体内水的潴留而减轻体重。但是，当体内缺乏钠时，也会出现各种各样的症状，如类似贫血的头晕、目眩等症状，并可能出现神经性损害等症状。所以，对于减肥的人来说，控盐也要有一定的限度，不能过分减盐，饮食以清淡、低盐为主，既有利于减肥也有利于健康。

本文由科信食品与营养信息交流中心业务部主任阮光锋进行科学性把关。