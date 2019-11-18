少儿编程遍地开花，孩子真的有必要学吗？

近年来，少儿编程教育如雨后春笋般遍地开花。许多宝爸、宝妈尽管内心对少儿编程充满疑惑，但怕孩子落后于人，也争先恐后将孩子送进辅导机构，甚至大量学龄前儿童已早早地开始了学习。那么，少儿编程究竟有什么作用？它真的值得学吗？

STEAM教育是集合科学（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、艺术（Arts）和数学（Mathematics）多学科的综合教育理念，少儿编程就是STEAM教育公认的一环。少儿编程与编程不同，编程即编写程序，是为了让计算机代为解决问题，而采用一定的运算方式进行运算，最终得到相应结果的过程。少儿编程并非高等教育那样学习如何写代码、运行程序，而是通过编程游戏、可视化图形编程等课程，来启蒙学生的计算思维和创新能力。

不少家长都会疑惑，学习少儿编程到底有没有用？要回答这一问题，我们需要明确孩子能够有哪些收获。学习少儿编程，长大了不一定会当程序员，目的是培养编程所带来的理性的思维方式，以及将复杂事物拆分为简单过程的能力。此外，通过富有趣味性的引导可以增强少儿对科学的热爱和探索。

尽管商家不断宣传少儿编程教育的好处，仍有一些人不认可此种培养模式。不少人认为，所谓的少儿编程只是简单的图形化编程，跟真正的编程是两码事。目前，很多家长的科学素养还不够，容易被蒙蔽。

事实上，与少儿编程市场的火爆相比，相关培训机构存在缺乏完善的教学体系、专业能力强的师资和培训费用高的问题。编程专业性强、技能要求高，少儿编程培训需要良好的师资、科学的体系，才能达到预想效果。家长在将孩子送去学习之前，一定要明确目标，不顾孩子有无兴趣与基础能力就盲目跟风，很可能是在浪费时间和金钱，得不偿失。

本文由北京邮电大学计算机科学与技术研究专业副教授张忠宝进行科学性把关。