蛋壳颜色越深鸡蛋越有营养？吃鸡蛋别入这些误区！

鸡蛋是我们生活中最常见的食物之一，它营养价值丰富，广受人们的喜爱。如今，越来越多的鸡蛋品种进入我们的生活，不少传言也随之应运而生：“蛋壳颜色越深越营养”“土鸡蛋比普通鸡蛋好”，事实真的如此吗？

首先，很多朋友都会纠结于鸡蛋蛋壳、蛋黄颜色深浅的问题，认为颜色深的蛋品质更好，但其实这是没有科学依据的。蛋壳颜色主要是一种叫作原卟啉 （又称卵卟啉）的色素决定的，它沉积于蛋壳外层和壳上膜，形成我们所看到的鸡蛋颜色。拨开蛋壳，内表面的颜色都是一样的，为白色。

原卟啉色素由母鸡的蛋壳腺合成。母鸡合成原卟啉的能力，是存在个体差异的，即使相同品种母鸡的鸡蛋壳，颜色也有一定的差别。也就是说，蛋壳的颜色取决于母鸡的种类，是“天生”的，与其它人为因素无关。

那么，土鸡蛋是不是比普通鸡蛋更有营养呢？答案也是否定的。人们认为土鸡蛋就是自然散养的鸡蛋，但农业部门对于鸡蛋的划分标准从无土鸡蛋之说，也并不是散养、不喂饲料的土鸡蛋就比普通鸡蛋好，其与普通鸡蛋的营养成分几乎没有差别。

那么，我们在日常生活中应该如何挑选和储存鸡蛋呢？挑选时可以对着光照一照，好鸡蛋呈半透明状，略带些红色，坏掉的鸡蛋不透光，看起来很昏暗；然后再摇一摇，好鸡蛋摇起来没有晃的声音，坏掉的鸡蛋能听到水声；最后摸一摸，好鸡蛋粗糙，坏掉的鸡蛋光滑，有的坏掉的鸡蛋蛋壳上还会有红色或黑色的霉点。在储存时，存前不要冲洗。有些人认为鸡蛋外壳脏，需要清洗干净后再存放，这是不正确的。鸡蛋壳外面有一层“白霜”，既能防止细菌进入鸡蛋内，又能保持蛋液的鲜嫩。用水将鸡蛋冲洗后，白霜脱落，会造成细菌侵入、水分蒸发，导致鸡蛋加速变质。

本文由科信食品与营养信息交流中心业务部主任阮光锋进行科学性把关。