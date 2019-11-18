京城猪肉价格开始下跌

随着毛猪产能逐渐恢复，冷冻肉投放市场的量增加，猪肉价格在11月出现下跌。据北京新发地市场统计，上周新发地市场上的猪肉批发平均价在21.13元/斤，这个价格相比10月最高峰的25.13元/斤，每斤下跌4元。

猪肉价格首次出现连续5日下降

中国农业农村部部长韩长赋11月15日表示，进入11月以来生猪和猪肉价格开始回落，他透露，未来随着扶持政策进一步落实落地，市场行情有力拉动，养殖场户补栏增养积极性将明显提升，生猪生产一定会逐步恢复。同时根据“全国农产品批发市场价格信息系统”监测，11月8日至14日期间，猪肉批发价格为24.92元/斤，一周的时间里下降了4.4%。这也是进入11月份以来，猪肉价格首次出现连续5日下降的情况。

11月15日，北京市西城区外三元生猪出厂报价为33.00元/公斤，与14日相比下跌了3.00元/公斤。北京青年报记者走访家乐福、物美、京客隆等各大超市看到，优质五花肉价格为36.8元/斤，精前腿肉价格为35.8元/斤。虽然价格较前期回落，但零售价仍在30元以上。

猪肉上市量环比增幅明显

据北京新发地市场统计，上周（11月9日至11月15日），新发地市场白条猪批发平均价走势出现小幅波动，略有回落。11月15日，新发地市场白条猪批发平均价是21.13元/斤，比11月8日的21.25元/斤下降0.71%；比10月15日的20.75元/斤上涨1.69%。这个价格相比2018年11月15日的7.55元/斤上涨179.47%。目前北京新发地农产品批发市场的猪肉批发平均价格峰值是10月29日的25.13元/斤，市场分析人士认为，后期再突破这个价格的可能性不大，但短期内猪肉价格还会保持高位运行。

从猪肉上市量来看供应也有所增加。据新发地市场统计，上周白条猪日均上市量为1351.29头，比前一周（11月2-8日）的1285.57头增加5.11%；比10月底（10月26日-11月1日）的1235.86头增加9.34%。目前，市场上销售的白条猪仍然大部分来自东三省地区，也有一小部分来自河北和内蒙古，上周的日均上市量环比增幅明显。

10月能繁母猪存栏环比止跌回升

今年以来，受多重因素叠加影响，中国生猪和能繁母猪存栏出现较大程度下滑，生猪和猪肉价格大幅度上涨。政府短时间打出了一套政策组合拳，多措并举恢复猪肉生产，稳价保供。韩长赋表示，农业农村部会同七部门出台了稳定生猪生产的一揽子扶持政策，包括取消超范围划定禁养区、加大养殖用地保障、猪肉运输绿色通道和财政金融支持等17条。这一套政策组合拳，有力提振了市场信心。

他介绍说，10月份全国能繁母猪存栏环比已止跌回升，生猪存栏环比降幅明显收窄，进入11月以来生猪和猪肉价格开始回落，今年禽肉、牛羊肉产量也都有不小增长，肉品市场供应总体有保障。而从批发市场供应方面看，进入11月份以后，批发市场放开冷冻猪肉的销售，试图以此来增加猪肉的供应量。虽然批发市场的客户仍然偏好鲜肉，冷冻猪肉在市场上几乎没有销路，但仍然在一定程度上抑制了肉价的上涨。

据新发地市场统计部刘通介绍，进入11月，白条猪的价格出现比较明显的下滑，一方面是对前期价格过快上涨的一种回调；另一方面，也是供应能力逐渐恢复的表现。“在10月29日，新发地市场白条猪批发的平均价曾经冲高到25.13元/斤，此后价格就开始下滑。到11月15日，批发的平均价已经下降到21.13元/斤，半个月左右的时间价格下降15.92%，降幅、降速都是比较大、比较快的。”

随着政府一系列“保供稳价”的措施出台，虽然对毛猪的产能暂时还没有明显增加，但是肉价上涨的狂热度已经明显降温，肉价将挤出虚高的水分，逐步回落到相对合理的价格态势。（记者 李佳）