宁夏中宁枸杞别自砸招牌！

宁夏中宁枸杞交易市场，不仅存在以次充好乱象，还有商户为了让干枸杞可防虫、卖相好，用严禁用于食品行业的工业硫磺熏制枸杞或用焦亚硫酸钠对枸杞浸泡烘制，让“红”枸杞变“黑”了。

都说“世界枸杞在中国，中国枸杞在宁夏，宁夏枸杞在中宁”，中宁枸杞向来是宁夏地区一块闪亮的招牌。近年来，健康养生已然成为时尚。中宁枸杞的市场需求随之激增，假冒伪劣等乱象亦随之出现。常有商家用别处的枸杞，冒充中宁枸杞高价卖给顾客。更可怕的是，居然还有硫磺熏、亚钠泡的“毒”枸杞！

如果泡出来的枸杞水，还额外“赠送”了工业硫磺中所含的砷以及过量的焦亚硫酸钠，那非但无益于健康，还可能损伤人体肝肾。“民以食为天，食以洁为先”，不管是为了减少运输和储存成本，还是增加卖相，用工业硫磺和焦亚硫酸钠来加工枸杞，对中宁枸杞的影响是致命的。

制造贩卖“毒”枸杞或只是少数人所为，可中宁枸杞作为地理标志品牌，却会一荣俱荣、一损俱损，要为此背锅的可不只是一两个无良商人，而是中宁枸杞的整个招牌。

与一般的企业商标不同，中宁枸杞这块牌子，不属于某人或某家企业。不是自己的，就不爱惜？这是很多地理标志品牌面临的共同困境。无论是山西陈醋，还是阳澄湖大闸蟹，凡是地理标志品牌，似乎总少不了假冒伪劣。恰如经济学上的“公地悲剧”，害群之马若长期得不到惩处，资源的过度使用直至枯竭就不可避免。

近年来，中宁县市场监督管理局对当地枸杞市场进行检查时，均发现有假冒伪劣枸杞和“毒”枸杞。为何非但没能及时清除害群之马，反而使其成为业内公开秘密，以至于呈现劣币驱逐良币之势？背后原因值得深思。说白了，或是品牌意识不够强，或是从种植到深加工的全过程品质监管不够到位，更有可能是违法代价小于违法所得。

枸杞是宁夏走向世界的一张名片，必须保护好这块招牌，避免“公地悲剧”的上演。这需要监管部门建立常态化的监管机制，对破坏品牌声誉的违法乱象重拳出击，直至将其从交易市场中驱逐。

监管者要守住底线，生产者更要守住良心。安全健康的枸杞，是最起码也是最重要的标准，万不能让黑了心的“毒”枸杞砸了中宁的招牌。应像鸟儿爱惜羽毛一样爱护“中宁品牌”；珍视羽翼，才能傲然起飞。