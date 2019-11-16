近视眼也可报考飞行员

广州日报讯 （全媒体记者王婧 通讯员穗考宣）2020年普通高考民航招飞已经启动。11月15日，广州市招生考试委员会办公室举办2020年度民航广州招飞宣讲会暨南航招飞生源基地授牌仪式。记者了解到，2020年民航在广东计划招生290人，其中130人委托中国南方航空股份有限公司培养。

纵观历年数据，广州招飞人数在全省占据较大比重。在2019年度民航广东招飞总共录取学生277人，当中广州市考生94人，占34%，在南航广东录取的122名学生当中，广州考生56名，占比为46%。

广州多所中学在南航广州招飞历年录取人数靠前，其中广州市铁一中学36人、广州市花都区秀全中学36人、广州市第二中学34人、广东广雅中学31人、广州市第十六中学31人、广州市第六中学31人、广州市真光中学31人。

南航广东招飞相关负责人表示，民航招飞向来对身体条件要求严格，不少学子因为各种原因失之交臂。但近几年视力条件略有放宽，近视度数在450度以下也可报名。

据介绍，2020年度南航计划在广东省招收飞行学员130名，较2019年增加10名计划。2020年度民航招飞报名时间为11月11日—11月30日，符合条件的考生在此时间到所属学校报名，学校会把报名名册汇总到所属市招办或南航属地招生办。