2019天然健康产品行业大会在西安举行 玫琳凯获颁“专注产品力企业”奖
2019年10月23至25日，由中国医药保健品进出口商会和植提桥主办的CNIC2019天然健康产品大会在古城西安召开，本届CNIC吸引了营养界、产业界、营销界、学术界以及媒体界近千人出席。会上，玫琳凯获授“专注产品力企业”奖章。
来自监管部门、相关协会的多位嘉宾就中国保健食品监管政策和保健食品注册评审技术要领等方面进行了分享和阐述，使与会代表了解到当前大形势下健康食品发展的现状以及未来的发展方向。
会上，玫琳凯与各大新兴媒体平台共同探讨了如何开发安全、有效，同时富有创新力和的好产品，以满足和匹配不断升级的消费者需求和行业发展水平，并对产业的未来发展达成了“回归产品力”，“重塑新业态”，“消费者信任”几项重要共识。
玫琳凯研发总监李敏杰博士再会上进行了“营养保健食品的研发理念及案例分享”主题演讲
据悉，2018年玫琳凯特别在上海张江建立“玫琳凯科技中心”，以全球领先的产品开发实验室及背景资深的调养品研发团队，致力于打造产品在质量和功效上的“产品力”。
2016年，玫琳凯怡日健调养品上市，其产品“怡日健粉妍片”还曾在第十七届中国国际保健博览会上荣获中国保健行业优秀产品奖。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn