2019天然健康产品行业大会在西安举行 玫琳凯获颁“专注产品力企业”奖

2019年10月23至25日，由中国医药保健品进出口商会和植提桥主办的CNIC2019天然健康产品大会在古城西安召开，本届CNIC吸引了营养界、产业界、营销界、学术界以及媒体界近千人出席。会上，玫琳凯获授“专注产品力企业”奖章。

来自监管部门、相关协会的多位嘉宾就中国保健食品监管政策和保健食品注册评审技术要领等方面进行了分享和阐述，使与会代表了解到当前大形势下健康食品发展的现状以及未来的发展方向。

会上，玫琳凯与各大新兴媒体平台共同探讨了如何开发安全、有效，同时富有创新力和的好产品，以满足和匹配不断升级的消费者需求和行业发展水平，并对产业的未来发展达成了“回归产品力”，“重塑新业态”，“消费者信任”几项重要共识。

玫琳凯研发总监李敏杰博士再会上进行了“营养保健食品的研发理念及案例分享”主题演讲

据悉，2018年玫琳凯特别在上海张江建立“玫琳凯科技中心”，以全球领先的产品开发实验室及背景资深的调养品研发团队，致力于打造产品在质量和功效上的“产品力”。

2016年，玫琳凯怡日健调养品上市，其产品“怡日健粉妍片”还曾在第十七届中国国际保健博览会上荣获中国保健行业优秀产品奖。