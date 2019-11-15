2019广西大健康产业峰会在南宁开幕
11月8日，2019广西大健康产业峰会在广西南宁举行。
据悉，本届峰会以“汇集大健康产业发展力量、携手共建壮美广西”为主题，举办巴马论坛、亚布力大健康论坛、长寿产业论坛等系列活动。
亚布力中国企业家论坛理事长、泰康保险集团董事长陈东升在演讲时表示，今年广西成为了中国东南、西南地区以及东盟的经济高地、信息数据经济高地。泰康将以养老社区为旗舰，在广西全面布局医养和康养产品，持续参与广西的大健康产业的发展。
中国医药集团有限公司董事长、党委书记刘敬桢在会上发言时表示，中国医药健康产业正处在转型升级的关键时期，健康消费将成为拉动中国经济向前发展的重要动力来源。国药集团将加大在广西的投资力度，完善产业布局，促进广西医药健康产业的健康发展
深圳大学副校长张学记提出，大数据、人工智能未来会在大健康领域发挥巨大的作用。通过医疗传感、云计算和大数据，能将病人、医生、医院和整个社会整合起来对疾病进行防治，有利于解决当下面临的医疗资源不平衡等问题。
北京大学心血管疾病研究所所长胡大一表示，健康中国建设，需要从以治病为中心向以人民健康为中心转变。需要做以价值为导向的医疗服务，关注病人的全生命周期，通过一系列医疗服务让患者得到健康。
据悉，多个省区市和中央直属企业现场签署合作协议，涉及30多个广西大健康产业项目，预计总投资超过一千亿元。
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