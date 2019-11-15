进博会博鳌一龄携手全球伙伴合作，U+共享践行健康中国

2019年11月5日，第二届中国（上海）国际进口博览会隆重开幕，全球150多个国家的3000多家企业赴会，数百家国际制药及医疗器械企业，将全球最前沿的产品呈现在进博会的舞台上。作为健康中国的持续践行者、博鳌乐城国际医疗旅游先行区标杆企业的博鳌一龄应邀参加进博会。

在进博会中，在海南博鳌乐城国际医疗旅游先行区率博鳌一龄生命养护中心等园区5家医疗机构，与来自中国、美国、韩国、澳大利亚的10家国际著名的医疗机构签下超过2亿元合作协议，展现出先行区乃至海南全省建设自由贸易港的开放姿态，也进一步推动先行区医疗产业国际化发展的步伐。

博鳌一龄生命养护中心与韩国JK医疗集团签约，进行产品服务采购，开展中韩整形抗衰产业高峰论坛、引进“新面孔 新梦想”公益活动，利用先行区政策优势，为海南省患者提供国际医疗援助及手术治疗、回馈社会。此外，双方开展医疗抗衰产品方面的合作，采购国外高端先进医疗产品。

博鳌一龄生命养护中心与GE医疗签署战略合作协议，采购最先进各类设备，实现科研平台、云影像交互平台等合作，联合国内权威医院及专家，针对肿瘤早期筛查、诊断、心血管预防及治疗评估进行深入探索和研究，守护人民健康。

此外，进博会期间，博鳌一龄生命养护中心与全球知名医疗科技公司美敦力、与世界知名专业医疗设备、医药制品以及手术医疗器械供应商之一的德国贝朗公司、与美国强生公司等世界知名企业建立合作关系，展现了进博会搭建国际优秀企业与中国市场对接、邀请全世界来中国看看，更体现了一龄集团践行健康中国、推进健康中国的理念和行动。

同时在进博会举办前后，一龄集团为响应国家《“健康中国2030”规划纲要》号召，联合十余家知名机构联合主办、百位各界知名人士和代表人士支持的健康共享服务计划——2019健康中国·U+共享全民健康行动。行动依托一龄集团十五年专业品质和全国百城千店的服务系统，通过移动互联网人人参与、人人接力“U+共享”活动，将优质的健康服务项目和大健康理念实现人人共享。

通过进博会的契机与国际知名企业战略合作，通过U+共享实现健康人人参与，在未来，一龄集团将努力让国人获得更多国际前沿医疗技术的服务，为践行健康中国持续努力。