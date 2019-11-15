肥胖会导致一些致命疾病，但英国的科学家们发现，它对健康的影响程度因性别而异。

英国牛津大学塞西莉亚·琳德格林团队对英国生物样本库中的22.8万名女性和19.5万名男性的基因数据展开分析，寻找肥胖与死亡病因之间的关联性。结果发现，全球2/3的非传染性致命疾病与肥胖有关，因肥胖而加剧的一系列健康问题包括冠心病、1型糖尿病、2型糖尿病、中风、慢性阻塞性肺病、肺癌、非酒精性脂肪肝、慢性肝病和肾衰竭等。其中，与男性相比，肥胖的女性患2型糖尿病风险更高；而肥胖的男性患慢性阻塞性肺病和慢性肾病的风险比女性更大。该研究报告发表在美国权威遗传学期刊《公共科学图书馆·遗传学》上。

报告的主要作者詹尼·塞欣说：“这项研究表明，男性和女性可能会因肥胖患上不同的疾病。该研究将促进公共卫生战略的调整，并有利于人们分性别制定不同的预防策略。”▲ （王晓雄）