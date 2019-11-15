姜黄可以对付幽门螺杆菌

愈演愈烈的抗生素耐药已经演变为一场公共健康危机，全球科学家正在联手寻找破解之道。一种常见的香料——姜黄，或可为解决危机提供新方案。根据英国、德国一项联合研究，姜黄成分能对抗一种常见的耐抗生素病菌——幽门螺杆菌。

幽门螺杆菌是一种病原体，全球感染率已超50%。这些细菌隐藏在胃黏液层下，抗菌药物无法有效渗透，容易导致反复感染，并产生耐药菌株。英国利兹大学、德国明斯特大学、埃尔兰根大学的研究团队研发出一种含姜黄素的无毒纳米胶囊，其表面覆盖有溶菌酶（一种有助于防止细菌感染的酶）和极低浓度的葡聚糖硫酸盐（一种水溶性多糖）。纳米胶囊进入胃部后，能防止细菌黏附在胃细胞上，帮助抗生素根除幽门螺杆菌并减少耐药菌株的出现。

该研究合著者、利兹大学食品科学与营养学院的弗朗西斯科·戈伊科洛亚教授表示，抗菌药物的耐药性问题是世界面临的最大挑战之一，如不采取紧急行动，预计到2050年时，该问题造成的死亡人数将超过癌症。姜黄素是一种天然化合物，具有良好的抗炎和抗癌特性，可以作为抗菌药物的补充武器。研究报告发表在《美国化学学会应用生物材料》杂志上。▲ （楼琳娜）