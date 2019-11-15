湖北读者杨女士问：最近，鲜黄花菜上市了。我看有文章说，吃鲜黄花菜有健脑、改善肤质、抗癌、降血压、护肝、利于产后恢复、促消化等健康好处。这是真的吗？

科信食品与营养信息交流中心科学技术部主任阮光锋答：黄花菜只是一种普通的蔬菜，没有文章中提到的那些作用。特别需要提醒的是，鲜黄花菜不能直接吃，否则容易中毒。因为其富含秋水仙碱，尽管这种物质本身没有毒性，但它进入人体后被氧化成二秋水碱，这是一种毒性很大的物质，能强烈刺激肠胃和呼吸系统，导致恶心、呕吐、腹泻以及腹痛等，更严重的会有肌肉疼痛无力、手指脚趾麻木等症状。

爆炒往往不能有效破坏鲜黄花菜中的秋水仙碱，因此，应尽量选择干黄花菜，其中的秋水仙碱在加工过程中被大量破坏。如果实在喜欢鲜黄花菜，应该先将花蕊去除，然后用热水（也可以加盐）泡烫一个小时，之后倒掉汤汁，再烹调食用。▲