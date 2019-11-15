我国油茶产业产值逾千亿
人民网北京11月14日电 （记者顾仲阳）目前我国已有油茶林面积6700万亩，年产茶油量约60万吨，2018年全国油茶产业总产值达到1024亿元；我国将加大对油茶产业发展的支持力度，力争到2025年，我国油茶种植面积达到9000万亩，茶油产量达200万吨，产值提升到4000亿元。
国家林业和草原局局长张建龙在全国油茶产业发展工作会议上介绍：近年来，我国加快推进油茶产业发展，10年间我国油茶种植面积增加2000多万亩；累计完成低产林改造1500多万亩，油茶良种使用率达到95%；全国参与油茶产业企业已达到2523家、油茶专业合作社5400个、大户1.88万个，建立茶油系列品牌700多个。油茶是世界四大木本油料植物之一，也是我国很多贫困地区的传统产业，有173万贫困人口通过油茶产业实现增收。茶油被誉为“东方橄榄油”，是国际粮农组织首推的卫生保健植物用油，其高温稳定性更适合中国人的饮食烹饪方式。
《 人民日报 》（ 2019年11月15日 07 版）
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