北方人比南方人能吃？“伯格曼法则”为你解惑

在“吃”这件事上，北方人和南方人一直争论不休——北方人主食常吃面，南方人喜欢吃米饭；北方人喜食蜜枣和豆沙馅儿的甜粽，南方人偏爱咸味的肉粽和蛋黄粽；北方的月饼以甜馅为主，而南方的月饼多是咸的……

冬季来临，有传言说“北方人饭量普遍比南方大”，这真的有科学依据吗？其实，动物学中的“伯格曼法则”可以解释这一现象。英国学者伯格曼发现，即使是同种动物，一般生活在寒冷地方的个体会比生活在温暖地方的体型更大。北方人一般比南方人的体型大，他们需要更多的热量来补充体力。此外，在气温方面，南方较为温暖，相比之下北方天气寒冷，自然需要更多的碳水来维持正常体温，因此饭量更大就不足为奇了。

那么，冬季南北方在食补方面又有什么异同呢？北方冬天寒冷，宜进补大温大热之品，如牛羊肉，一般采取炒和炖的烹饪方式；南方气候较为温和，所以常煲鸡汤、鸭汤、鱼汤御寒。当然，无论是南方还是北方，冬天最不可少的一定是火锅。北方最有名的当属铜锅涮肉，现切羊肉在清汤里煮沸，蘸着麻酱吃，寒气便一消而散。此外，还有羊蝎子火锅、火锅鸡、火锅鱼等可供选择；南方火锅的种类也十分丰富，川渝地区喜辣，麻辣牛油火锅能在很大程度上丰富人的味蕾，配菜中常见的有鸭肠、毛肚、百叶、脑花等，短暂烫煮后直接下肚，鲜香劲爽。潮汕地区偏爱牛肉火锅，不同部位的牛肉煮熟后清而不淡、鲜而不腥、嫩而不生，十分美味。

本文由科信食品与营养信息交流中心业务部主任阮光锋进行科学性把关。