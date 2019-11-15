酸奶与乳酸菌饮料，你还傻傻分不清？

酸奶与乳酸菌饮料是我们日常生活中最为常见的饮品，在超市的冷藏柜前，我们经常想要拿一瓶酸奶，却自然而然地拿起了一瓶乳酸菌饮料。酸奶与乳酸菌饮料真的是一样的饮品吗？今天，我们来详解两者间的区别。

其实，酸奶与乳酸菌饮料是两种不同的乳品。酸奶是鲜牛奶经过灭菌消毒后，经乳酸菌发酵制成的乳制品，颜色白，气味清香，酸甜可口。牛奶经酸化后，不仅其中的营养成分没有被破坏，同时牛奶的酪蛋白遇到乳酸菌产生的酸，会结成微细颗粒的凝乳，提高了人胃里的酸度、人体的消化率和吸收率、奶中钙的吸收率。酸奶中还含有丰富的蛋白质、脂肪、矿物质及活性物质等；乳酸菌饮料是含乳饮料的一种，是指以鲜乳或乳制品为原料，经乳酸菌发酵制得的乳液中加入水、以及白砂糖和（或）甜味剂、酸味剂、果汁、茶等配料调配而成的饮料，它含牛奶的比例较低，成品中蛋白质的含量不低于0.7%。根据其是否经过杀菌处理而区分为杀菌（非活菌）型和未杀菌（活菌）型。

通过以上，可以发现酸奶与乳酸菌饮料的区别还是很大的。酸奶较于乳酸菌饮料，营养更为全面，因为酸奶是由纯牛奶发酵而成，除保留了鲜牛奶的全部营养成分外，在发酵过程中乳酸菌还可产生人体营养所必需的多种维生素，例如维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12等。所以，饮用酸奶可以获取较多的乳蛋白和乳钙，较低的乳糖、乳源性维生素和一定数量的乳酸菌，因此酸奶是一种营养价值很高的食品。而乳酸饮料都是经过调配的，蛋白质含量有所降低，其活体乳酸菌的含量也不多，活性乳酸菌饮料中的乳酸菌含量会相对较多。除此之外，乳酸菌饮料的含糖量较高，对于乳糖不耐受、糖尿病、肥胖症等人群不适宜饮，因此，乳酸菌饮料仅仅只是一种饮料而已。

总体上来讲酸奶的营养价值大于乳酸菌饮料，乳酸菌饮料含糖量高于酸奶，消费者可以根据自身的需求选购相应产品。

本文由科信食品与营养信息交流中心业务部主任阮光锋进行科学性把关。