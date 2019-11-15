12件小事让你能量满满

1.“浪费”一点儿时间。焦虑感往往来自目标无法达成、效率低下、拖延，忙碌却不能达到预期，进而对自己的价值和能力产生了怀疑。这种时候，我发现不如干脆大大方方地浪费一点儿时间——去看一场电影或来一个短途小旅行。这与其说是“充电”，不如说是“给自己一点宽容和安慰”。

2.买买买，不如出去走一走。“双11”前后，到处是买买买的气息，其实很多快乐是不用花什么钱的。那天我去了朝阳公园，很普通的一个公园，但此刻美得像童话。

3.和朋友约会。网络时代，朋友间好似天天互相关注着，但一回想，已经很久没有见过面了。和好友见面，面对面地谈笑，一起喝酒，叮咚地碰杯、吃个热腾腾的火锅，是比任何行为都治愈的事。

4.好好做早饭。在早餐时间，享受一份喜欢且精致的食物，会让心情变好。

5.永远记得鲜花的力量。鲜花安静又有力量。这些年，无论住在哪里，房子大或小，忙碌还是悠闲，鲜花从没有在我的生活中缺席过。当然，如果有时间，去花市走一走，真的会心情大好。

6.偶尔打破一下生活习惯。所谓生活乐趣，其实也是在日常中努力寻找一些生活中的亮点，而这些小火花，有时候甚至只是小小的改变。比如换一换桌布；换一种穿衣风格；尝试一些新的菜系，甚至只是突发奇想做一些即兴的事情……

就像前几天，我忽然就想一个人看场电影，并一改开车的习惯，乘坐了一辆双层巴士——车内阳光明媚，人很少，车开得不慌不忙，每站上人下人，不赶时间。忽然觉得那一刻特别舒服安逸，心情也变得不慌不忙了。

7.多和家人微笑。有一天，孩子跑过来说：“妈妈你笑一笑，这样耷拉着脸不好看！” 确实，每天都面对一地鸡毛，可以有一万个不高兴的理由，但如果因为这些给自己心安理得地换上一副很“丧”的面孔，那就太不该了。经常对着镜子管理一下表情，多笑一笑，这一点很重要。

8.早睡觉，比什么都重要。前几天有一篇文章刷屏，讲“熬夜会变傻终于有了科学依据”。其实，不用科学家证明，自己的身体也会告诉你，熬夜真的会把人拖垮，尤其是人到中年后，这种透支更加无法承受。实际上，早睡早起，确实能让身体和情绪都变好。

9.把屋子“变小”，把杯子“变大”。冬天来了，收拾家的时候，总希望多给自己搭几个“舒服的小窝”。换厚厚的被子、拖鞋、窗帘、靠垫；给沙发上多加个毛毯，随时盖住腿；把要读的书堆在桌子脚下，随时能拿起来……屋子看着似乎变小了，但暖暖的很舒服。而每天用的马克杯，却要换成大大的，满满一杯滚烫的红茶或咖啡就在手边，很久不会变凉，多好。

10.开始书写或绘画。这点也许你觉得有距离，但我此刻好想大叫：“一定要！”因为这些在我和我周围好友身上，发生了神奇的改变。开始书写，并不一定要成为作家或书法家，同样，绘画也不一定是作为专业去修习，这些都是可以让你变得更沉静、舒畅和充满活力的爱好，是一种内心的抒发和表达，是一种自我的修行和释放。

11.给春节做个计划。2019年的假期都已经全部支出了，不妨提前给春节、寒假做个计划。找个理想目的地，提前订好机票酒店，做足功课，准备度假吧。

12.做完一件小事。年末最颓不过的便是——年初立的目标并没有完成，各种事情半途而废不了了之，年末举目四望，一事无成……

不如再给自己来一个小小的目标吧，哪怕是重新收拾一遍书柜、衣橱，去三五个好餐厅打卡，见几个很久未见的朋友，或再读完两三本书……目标可以很小，但只要做完，就会好心情满满，感觉不负时光。 （曾焱冰）