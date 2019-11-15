孩子写字歪歪扭扭  或是语言发育出了问题

12岁的诺诺读六年级。因为诺诺“不好好写作业，学习差” ，他的父母最近多次被老师要求带孩子去医院做检查、测智力。诺诺的妈妈把诺诺的作业本一并带到了医院，医生一看，孩子的作业写得像蚯蚓在蠕动，上上下下。“字写得不如一年级的孩子写的，每次考试都是倒数第一。”妈妈抱怨道。

经检查，医生告诉妈妈，诺诺的智力很正常，但诺诺患了“发育性语言障碍”（DLD）。

广东省妇幼保健院康复科吴满虹副主任技师介绍，DLD是儿童期常见的一种发育障碍，又称特发性语言障碍，指语言的发育水平明显落后于同年龄儿童的发育水平，除语言发育障碍外，其他方面的发育基本正常。

DLD患儿表现为学会发第一个词的时间多出现在2岁以后，近3岁时才能说单词或两个词的句子，近4岁时才会用代词、词汇量少、不会说出复杂的句子、不遵守正常词序等。临床上对DLD的诊断首先要排除儿童器质性听力损伤及严重神经精神疾病。

很多人会疑惑，既然DLD儿童其他方面的发育基本正常，还需不需要治疗呢？“答案是肯定的。”吴满虹介绍，研究发现，50％的DLD患儿的语言障碍不能随着年龄的增长而改善，这不仅严重影响患儿的语言表达能力，还使得DLD儿童在交往中常常受挫，而逐渐形成害羞、退缩、抑郁、攻击、破坏、睡眠问题等消极的行为问题，严重影响患儿的正常生活。

随着DLD儿童的长大，DLD儿童能说的话逐渐增多，似乎已达到“正常”。但DLD儿童入学后，常共患阅读、拼写、学习等问题。这些孩子平常生活中看起来很正常，但上课时常常难以集中注意力，读书时经常漏字，拼音经常拼错，字写得歪歪扭扭。即使孩子尽力了，学习成绩常常也是排在后面。

吴满虹提醒，家长一旦发现儿童语言可疑迟缓后，应尽早带孩子去医院进行全面、系统的评估和检查。0～3岁是儿童语言发育的关键时期，早期治疗可取得事半功倍的效果。如果家长未予以重视，待到孩子上学后出现“写字难看”等学习困难再就诊，往往已错过了语言干预的最佳时期了。（全媒体记者王婧 通讯员林惠芳）