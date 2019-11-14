整治食品安全问题联合行动第五督导组赴江苏开展调研督导工作

按照《市场监管总局 公安部 教育部 农业农村部关于在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展整治食品安全问题联合行动的通知》部署安排，11月5日至11月7日，整治食品安全联合行动工作组副组长、市场监管总局食品安全总监王铁汉率督导组赴江苏省实地督导检查整治食品安全问题联合行动工作。他强调，要坚决贯彻落实党中央决策部署和习近平总书记重要指示批示精神，牢牢把握“不忘初心、牢记使命”这个主题，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，贯彻“四个最严”，深刻领会党中央关于开展专项整治的政治立场和战略考量，聚焦人民群众最急最忧的食品安全问题，以为人民服务的政治担当、“四个最严”的坚定决心、严谨过硬的专业素养，确保联合行动取得可检验、可评判、可感知的实效，真正做到让党中央放心，让人民群众满意。

督导组深入江苏省有关学校、屠宰企业、超市、保健食品生产经营单位、农贸市场以及社区等基层单位，以会议交流、现场查看、详查台账等形式，详细了解工作开展情况。在听取江苏省联合行动工作情况汇报时，督导组指出，江苏省在案件查办、保健食品、校园食品、农产品质量安全整治等领域工作扎实，措施有力，亮点突出，成效显著，对中央精神理解得较深较透，真正把政治责任扛在了肩上。

督导组强调，整治食品安全问题联合行动是我们对人民群众的庄严承诺，一定要兑现和交账。要围绕可检验、可评判、可感知的要求，聚焦四项重点任务，对标对表专项整治方案中的工作措施、实施步骤，推动形成“五个一批”成果，找准主要矛盾和矛盾的主要方面，小切口、实措施、准发力，集中火力完成重点任务。要注重经验总结，扩大成果应用，将好的做法规范化、制度化，提高食品安全治理效能。

督导组要求，要狠抓落实固成效，凝心聚力再出发。要以更高的政治站位、更强的政治自觉，切实担负起专项整治的政治责任。要加强对联合行动的组织领导，层层落实责任；要进一步加强部门联动，形成更强大的工作合力；要抓好工作落实，不能把说了当成做了，把做了当成做成了；要开门搞整治，邀请群众参与，接受群众评判；要把握宣传工作的“时、度、效”，大力宣传，及时报道，全面展示整治成效。

据了解，按照整治食品安全问题联合行动督导方案，部级联合行动工作组派出督导组，由联合行动工作组副组长带队，对部分省份联合行动工作进行督导，旨在严格对照重点任务，对标对表专项整治方案中的工作措施、实施步骤，推动解决一批食品安全领域的重点难点问题等。