市场监管总局举办“提升乳品质量 企业公开承诺”活动
王忻
新华网北京10月17日电（王忻）10月16日，市场监管总局在京举办“提升乳品质量 企业公开承诺”活动。伊利、蒙牛、光明、飞鹤、君乐宝、三元、完达山、圣元、银桥、新希望、雀巢、美赞臣等12家大型乳企负责人分别向全国消费者作出郑重承诺，严格落实主体责任，确保产品质量安全，接受社会监督。中国乳制品工业协会携77家参会企业共同发出“提升乳品质量 我们共同行动”倡议。
市场监管总局党组书记、局长肖亚庆出席活动并讲话。肖亚庆说，企业要把承诺变成行动，“言必信、行必果”，始终把责任挺在最前面，确保上市产品质量安全，不合格产品一律不得出厂，靠优质的产品取信于民。要下决心把乳业做强做优，生产出让人民群众满意、放心的高品质乳业产品，打造出具有国际竞争力的乳品企业，培育出具有世界知名度的乳业品牌。
肖亚庆强调，各级市场监管部门要树牢“让人民吃得放心”的监管目标，严格落实“四个最严”要求，进一步树立监管权威，不断提升监管能力和水平。要创新监管方式，充分运用“互联网+”智慧监管手段，强化信息公开透明，构建“良币驱逐劣币”的市场环境。要寓监管于服务之中，完善法规标准，引导企业采用更高更严的企业标准。加强品牌建设和知识产权保护。积极开展乳制品、婴幼儿配方乳粉质量安全提升行动，推进乳品产业高质量发展。要充分发挥社会监督、舆论监管和群众监督作用，讲好中国乳业故事，传导食品安全责任，传播食品安全文化，传递保障安全的信心，为维护人民群众“舌尖上的安全”作出新的更大的贡献。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn