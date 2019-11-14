市场监管总局举办“提升乳品质量 企业公开承诺”活动

新华网北京10月17日电（王忻）10月16日，市场监管总局在京举办“提升乳品质量 企业公开承诺”活动。伊利、蒙牛、光明、飞鹤、君乐宝、三元、完达山、圣元、银桥、新希望、雀巢、美赞臣等12家大型乳企负责人分别向全国消费者作出郑重承诺，严格落实主体责任，确保产品质量安全，接受社会监督。中国乳制品工业协会携77家参会企业共同发出“提升乳品质量 我们共同行动”倡议。

市场监管总局党组书记、局长肖亚庆出席活动并讲话。肖亚庆说，企业要把承诺变成行动，“言必信、行必果”，始终把责任挺在最前面，确保上市产品质量安全，不合格产品一律不得出厂，靠优质的产品取信于民。要下决心把乳业做强做优，生产出让人民群众满意、放心的高品质乳业产品，打造出具有国际竞争力的乳品企业，培育出具有世界知名度的乳业品牌。

肖亚庆强调，各级市场监管部门要树牢“让人民吃得放心”的监管目标，严格落实“四个最严”要求，进一步树立监管权威，不断提升监管能力和水平。要创新监管方式，充分运用“互联网+”智慧监管手段，强化信息公开透明，构建“良币驱逐劣币”的市场环境。要寓监管于服务之中，完善法规标准，引导企业采用更高更严的企业标准。加强品牌建设和知识产权保护。积极开展乳制品、婴幼儿配方乳粉质量安全提升行动，推进乳品产业高质量发展。要充分发挥社会监督、舆论监管和群众监督作用，讲好中国乳业故事，传导食品安全责任，传播食品安全文化，传递保障安全的信心，为维护人民群众“舌尖上的安全”作出新的更大的贡献。