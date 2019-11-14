真刀真枪解决漠视侵害群众利益问题

按照党中央在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展专项整治的要求，近日，中央纪委国家监委机关牵头制定了《在“不忘初心、牢记使命”主题教育中专项整治漠视侵害群众利益问题的实施方案》，就“对群众关心的利益问题漠然处之，空头承诺，推诿扯皮，以及办事不公、侵害群众利益的问题”，部署对四个方面的14项突出问题开展专项整治，引发广泛关注。

这次专项整治，是党中央结合当前正在做的事情，聚焦解决党内存在的突出问题作出的重要部署，是落实《关于在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展专项整治的通知》精神的重要举措。涉及的四方面14项突出问题，是可能动摇党的根基、阻碍党的事业的突出问题，各地各部门必须以彻底的自我革命精神加以解决，把抓好专项整治作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的直接检验，以强烈的政治担当、坚决的斗争精神抓紧抓实，真刀真枪解决问题。

马克思说，人们奋斗所争取的一切，都同他们的利益有关。群众工作纷繁复杂，抓住了利益问题就抓住了群众工作的“牛鼻子”。党的十八大以来，把群众的眼前利益和长远利益兼顾好、处理好，着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，着力解决群众反映强烈、损害群众利益的突出问题，是我们党做群众工作、整治群众身边腐败和作风问题的一大特点。经过不懈努力，大量涉及群众切身利益的实际问题得到有效解决，群众欢欣鼓舞。但也应当清醒认识到，面对群众办事，面对民生需求，面对利益调整，一些地方损害群众切身利益的问题还有不少，有的还比较突出。这不仅违背了我们党的宗旨，更严重影响了党的形象，损害了群众对党的信任与拥护。

这次专项整治强化问题导向，围绕群众的操心事、烦心事、揪心事，聚焦扶贫领域腐败和作风问题、民生领域侵害群众利益问题等四方面14项突出问题，在主题教育期间集中力量开展整治，密切党同人民群众的血肉联系，不断增强群众的获得感、幸福感、安全感。需要指出的是，此次专项整治，很多任务涉及到主题教育的第二批单位，尤其要做好前后衔接，加强上下互动和部门联动，贯通于两批主题教育。第一批单位要注重从自身查找原因、开展整改，抓机关、带系统、促基层，以上带下；第二批单位要不等不靠，先动起来，能改的抓紧改。专项整治实行项目化推进，建立了中央纪委国家监委机关牵头抓总、成员单位调度指导、省区市负总责、市县抓落实的工作机制。各地区各单位要明确整治项目的具体内容、责任主体、进度时限和工作措施等，逐条逐项推进落实。

坚持两手抓两促进，切实防止“两张皮”，是习近平总书记在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上提出的明确要求。此次专项整治漠视侵害群众利益问题，与各级纪检监察机关持续深化扶贫领域腐败和作风问题专项治理、深挖彻查涉黑涉恶腐败和“保护伞”、开展民生领域专项整治等工作是一致的。要坚持主题教育与纪检监察工作结合融合，切实做到两手抓两促进。中央纪委国家监委机关以及有关派驻纪检监察组加强对专项整治工作的日常监督；省区市纪委监委要认真履行监督责任，积极协助党委和政府谋划并推动专项整治工作任务落实，精准监督执纪问责，以扎实成效取信于民。（本报评论员 李志勇）