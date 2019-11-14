10月21日，内蒙古自治区市场监管局举办食品经营领域基层监管骨干人员培训班，自治区市场监管局党组成员、副局长杨林，副巡视员彭万臻出席，自治区各盟市、旗县区的市场监管部门食品经营领域213名基层监管人员参加。

开班式上，杨林指出，市场监管部门的成立打通了食品生产、流通、消费全过程的监督检查链条。作为食品安全监管者，实施严格的监管就是对企业最大的负责、最好的服务，就是对人民群众身体健康和生命安全的最大担当。但就目前而言不同程度的存在监管人员工作积极性、主动性不强，不能主动学习掌握监管业务知识；监管人员更换频繁，监管业务知识欠缺、技能不高，不能适应现场检查的能力要求，不能准确发现食品安全风险隐患，存在监管漏洞风险等问题。因此加强食品安全监管人员职业素养和业务能力培训，加强基层监管人员队伍建设，是有效破解基层监管部门执法能力不强、水平不高的重要手段。

杨林强调，防范和化解流通环节食品安全风险，要以制度为引领、责任落实为主导，全面提升全区食品流通监管水平和食品安全状况，开展校园周边食品安全监管工作，加强对食品批发环节、网络食品经营监管，推动食品经营许可改革，持续开展重点品种、场所、时段、问题的监督检查，推动落实经营者主体责任。在餐饮服务环节，各级市场监督管理部门要以推进实施餐饮业质量安全提升工程为中心任务，扎实落实风险点责任链条监管工作机制，强化餐饮食品安全风险监管，开展餐饮质量安全示范创建工作，大力推动餐饮单位“明厨亮灶”建设，进一步落实许可证制度改革和备案制度，督促餐饮服务企业落实食品安全主体责任，重点加强学校校园及周边餐饮食品安全、网络订餐规范监管，继续加强对重点品种、重点场所、重点时段、重点问题的风险隐患排查和监督检查力度，探索建立餐饮食品安全社会共治，切实保障人民群众餐饮食品安全。

今年以来，自治区市场监管局高度重视教育培训工作，开展了各个层面、各类专题的培训班。本次食品领域基层监管骨干人员培训班，在充分调研食品相关业务处室、专家意见基础上，分为食品生产和食品经营两期进行，培训内容紧扣基层工作实际，分为公共课程和专业课程。公共课程主要学习《食品安全法》、食品标准应用、日常监督检查管理办法（侧重经营）、食品安全抽检工作流程、食品安全应急事件舆情应对课程；本期专业课程侧重食品经营领域，包括餐饮服务操作规范、《食品农产品市场销售质量安全监管办法》、食品经营卫生规范、《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》《网络食品安全违法行为查处办法》课程。10月23日还将赴塞上府、内蒙古工业大学（新城校区）食堂、西贝宴会城开展餐饮服务业现场教学，晚上利用课余时间，自治区市场监管局食品流通处、餐饮处相关同志还将与213名学员进行研讨交流，一一解答基层提出的问题。（田伟）