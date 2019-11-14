省级整治食品安全问题联合行动组召开第四次工作推进会
10月29日，省级整治食品安全问题联合行动组副组长魏富财主持召开了第四次工作推进会，会议传达了省委常委、省纪委书记、省监委主任滕佳材在市场监管部门调研时提出的工作要求，落实局党组书记、局长马骥同志在食品监管领域整治漠视侵害群众利益问题工作的具体要求。会议听取了各专项组工作推进情况，就下一步重点工作提出要求。
会议指出，各专项组一定要提高政治站位，认识到整治食品安全问题联合行动的重要性，坚决贯彻落实部级联合行动工作组和滕佳材同志的指示要求，紧紧围绕四个方面整治重点，切实解决好老百姓最烦心、最忧心、最揪心的问题。
会议要求，各专项组要扎实推进联合行动各项工作任务，充分运用好监督抽检、市场巡查等手段，对标对标开展工作；省级工作组要加大督导督查力度，强化新闻宣传，要从基层深挖一批典型案件，点对点解决难点、焦点、痛点问题；对联合行动中发现的问题，采取有针对性的措施加以整改解决；持续做好新闻宣传报道工作，挖掘基层好的做法、创新举措等，大力宣传整治成效显著的地区、部门和个人；加大对违法犯罪行为的曝光力度，切实让群众感知食品安全问题整治联合行动带来的实质变化，增强做好食品安全工作的使命感和荣誉感。
（来源：青海省市场监督管理局）
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