云南集中查处食品安全违法案件1500余起
新华网昆明11月7日电 据云南省市场监督管理局6日消息，今年9月云南在全省部署开展整治食品安全问题联合行动，着力强化部门联动，从根源上找症结，截至10月底共查处食品安全违法案件1507起。
据介绍，自今年9月开展整治行动以来，云南建立省级协调联动机制，推动市场监管、公安、教育、农业农村等部门，重点聚焦食品生产经营环节违法违规行为、保健食品虚假宣传、校园食品安全及农产品质量安全等方面，严厉打击各类食品安全违法违规行为。
统计显示，截至10月底，云南省共查处食品安全违法案件1507起，责令37户经营主体停产停业，取缔无证企业（含黑工厂、黑作坊、黑窝点）23家，从业资格限制6起，移送司法机关案件20起。
云南省市场监督管理局有关负责人说，此次整治行动将持续至11月底，云南将进一步加大案件查处信息公开和黑名单制度执行力度，依法向社会公布违法案件处罚结果，努力提升群众食品安全获得感、幸福感、安全感。（完）
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