北京多部门成立工作组，严打食品安全违法犯罪

11月7日，新京报记者从北京市市场监管局了解到，北京市成立了多部门组成的联合工作组，将打击食品安全违法犯罪、校园食品安全监管、保健食品整治、农产品质量安全监管作为工作重点，持续开展食品安全治理整顿。

北京市市场监管局相关负责人介绍，在中央决定开展“不忘初心、牢记使命”主题教育时，北京市就作出工作部署，充分发挥食品药品安全委员会作用，印发《北京市食品药品安全委员会办公室关于开展漠视侵害群众利益问题专项整治中涉及“食品药品安全领域问题”整改有关情况的通知》，积极调动各级各部门工作积极性，持续深入推进食品安全各领域整治工作。国家4部门对此次专项整治工作部署后，北京市也立即做出部署，北京市市场监管局、市公安局、市教委、市农业农村局会同相关部门成立了整治食品安全问题市级联合行动工作组，制定了《深入推进食品安全领域问题整治工作方案》等4项工作方案，组织召开全市整治工作推进电视电话会议，及时总结前期整治成果，全面深入推进各项整治工作。

在严厉打击食品生产经营违法违规行为方面，北京市市场监管局、市公安局、市检察院等部门密切配合，形成打击合力，围绕食品重点品类、重点区域、重点对象，严厉打击食品生产经营环节违法违规行为，坚决取缔“黑作坊”“黑窝点”。围绕食品批发市场、早点摊铺、主食厨房、农村集市摊位等场所，重点打击面食制品中违法添加非食用物质、滥用食品添加剂等行为；围绕仓储冷库，打击生产经营未经检疫检验或检验不合格肉制品等行为；围绕生鲜肉市场，打击私屠滥宰、生产经营“瘦肉精”“注水肉”、非法使用兽药等行为；围绕酒水批发市场，打击制售假冒伪劣白酒、红酒、桶装饮用水等行为。

在清理整治保健食品市场方面。北京市市场监管局不断加大保健食品市场监管力度，持续开展保健食品整治工作。印发《2019年保健食品行业清理整治专项方案》，对保健食品虚假宣传、违法会销、违法广告、网络经营、违法违规生产经营、投诉举报反映突出等行为开展集中整治。

在保障校园食品安全方面。今年以来，北京市市场监管局会同市教委、市卫健委联合多次开展校园食品安全专项检查和整治。根据北京市学校分布和用餐特点，全面排查校园内及校园周边食品安全风险隐患，督促责任落实。以大学周边为重点，通过线上线下联动的方式，共查处网络经营违法行为。推动学校食堂“阳光餐饮”建设，全市所有中小学校和托幼机构食堂完成了“阳光餐饮”工程建设，全市为校园供餐的集体用餐配送单位已全部完成“阳光餐饮”工程建设。

在加强农产品质量安全问题治理方面。不断加大对食品集中交易市场食品安全违法行为的查处力度，对发现的问题样品全部下架处理，并对相关市场主办单位、生产企业进行行政约谈。组织发动属地政府相关部门及市场开办者合力整治场外交易行为、农村大集。（记者 陈琳）