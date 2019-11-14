辽宁举办“提升保健食品质量 企业公开承诺”活动
孝媛
人民网沈阳11月8日电 （孝媛）11月8日，辽宁省市场监督管理局举办“提升保健食品质量 企业公开承诺”活动，7家大型保健食品生产企业负责人分别向全省消费者作出郑重承诺，严格落实主体责任，确保产品质量安全，接受社会监督。同时，辽宁省保健品化妆品质量管理协会携57家参会企业共同发出“提升保健食品质量 我们共同行动”倡议。
据了解，近年来，辽宁省保健食品行业在规范治理中不断壮大，一批在全国有影响力的企业不断涌现，一些“国字号”企业纷纷在辽宁扎根落户，全省保健食品质量安全水平稳定向好。
保证食品安全，责任重大，使命光荣。公开承诺是承载企业主体责任、部门监管责任和社会监督责任的共同载体，举行公开承诺活动，就是要让广大群众从生动、具体的活动中感受保健食品行业的新发展，感知身边实实在在的食品安全。企业履行法定义务是公开承诺的基础，通过公开承诺活动“晒”出责任、亮出承诺，表现了企业落实责任的勇气和保障食品安全的底气。市场监管部门通过公开承诺活动，进一步转变了监管理念，创新了监管方式，有利于督促企业落实责任，履行承诺。消费者通过公开承诺活动，增强了对食品安全的信心，牢牢地把对保健食品的选择权、评价权、监督权握在了手里，努力构建食品安全社会共治共享新格局。
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