广东坚持以问题为导向 整治食品安全联合行动扎实有效

“自联合行动以来，全省市场监管部门查处食品违法案件5525件，其中案值50万元以上重大案件15件。”11月2日，广东省市场监督管理局通报了全省整治食品安全问题行动阶段性成果，并通报了今年查办的食品安全十大典型案例。

迅速建立省级联合行动协调机制

民以食为天，食以安为先。广东高度重视整治食品安全问题联合行动，将行动作为重大政治责任和解决食品安全问题的重要机遇，切实提高政治站位，以强烈的政治担当、坚决的斗争精神，认真抓紧抓实抓好。

9月11日，广东省召开会议至县区进行动员部署。第一时间建立联合行动组织协调机制，成立工作组，建立起省级负总责、市县抓落实的工作机制。

值得一提的是，广东省主要领导同志、分管领导同志对公安机关开展打击食品违法犯罪工作先后作出批示，肯定成绩并要求相关行政部门密切配合，共同把打击违法犯罪工作做好，维护食品安全环境。

联合行动开展后，省有关领导多次听取工作汇报并提出要求，省联合行动工作组多次研究部署具体任务落地措施，各地市场监管、公安部门积极发挥牵头协调作用，会同教育、农业农村等部门迅速组织开展联合行动，奋力推动各项任务落实。

此外，联合行动中将督导结果作为评判各地工作成效的重要依据，全省通报在突出各地工作亮点的同时指出存在问题，推动各地加大整改力度，落实落细联合行动。各项目组内部加强协调配合，召开专题会议将相关任务落小落具体，确保联合行动由“独奏曲”向“交响乐”转变、由“单领域”向“全领域”覆盖。

严打生产经营环节违法违规行为

据介绍，此次联合行动紧紧抓住案件查办这个牛鼻子，全力解决突出问题。如，广东省市场监管局制定专项方案，围绕生产经营环节、网络订餐环节、保健食品行业、校园及周边等各环节的排查整治，全面梳理问题线索，深挖一批严重侵害群众利益的突出问题，严打相关违法行为。

此次联合行动，广东全省市场监管部门查处食品违法案件5525件，其中案值50万元以上重大案件15件，罚款共3661.65万元，责令停产停业61户，取缔无证企业（含黑工厂、黑作坊、黑窝点）85家，向公安机关通报案件线索52条，移送公安机关涉嫌食品犯罪案件109宗，公安机关已立案53宗48人。

同时，市场监管部门利用技术优势联合公安机关重点查处超范围使用食品添加剂、食品中添加非食用物质等严重危害群众生命健康安全的违法犯罪行为，截至目前，已查处食品非法添加案件562宗，移送司法机关追究刑事责任64宗，刑事拘留或逮捕犯罪嫌疑人24人。

广东省公安厅专门下发《打击整治食品违法犯罪专项行动工作方案》，明确提出了“四个一批”要求，即侦办一批在全国、全省有影响力的大要案件、经典案件和新型犯罪案件，深挖一批在行业内长期存在的“潜规则”“黑势力”“保护伞”，严打一批利用互联网非法销售食品违法犯罪团伙，破解一批制约食品犯罪侦查发展的新难题。全省共侦破食品刑事案件787起，刑事拘留985人、逮捕696人，涉案金额5.7亿元，主发起全国协查案件7起，主发起全省协查案件1起，纳入“飓风2019”序列专案6起；省工作组组织广州、中山等地市场监管、公安部门督查督办系列食品非法添加新型有毒有害大要案件，目前系列案件查办取得突破性进展，4家企业已被移送公安机关处理。

在严厉打击的同时，注重“曝光一批典型案例”，深圳将查处的假月饼案、生石灰漂白牛肚案、仿冒“小罐茶”案等涉及民生的重大案件在第一时间向社会通报，并及时通过媒体对后续追查及专项整治情况进行宣传报道，有效避免出现舆情“二次伤害”；佛山曝光一批假冒“茅台”、“奔富葡萄酒”、“国窖”假酒案件，涉案货值超过400万元。通过曝光一批典型违法案件，向全社会彰显此次联合行动查处食品违法案件的决心，让群众了解感受整治工作带来的切实变化，营造了良好的全民共管共治氛围。

加强保健食品行业专项清理整治

百日行动期间，广东省共立案查处相关案件1942宗，“百日行动”后，省市场监管局会同相关部门，继续加大执法力度，推进长效机制建设。截至9月底，全省已办结“百日行动”案件1652宗，罚没1.2亿元，新增立案448宗，罚没8388万元。

此次联合行动，全省公安系统按照“上控源头、下清网络、中查储运”的思路，在全环节查清涉案人员架构、角色、轨迹、资金流向和作案规律的基础上，由省厅直接指挥，定时定点，统一步调，联动开展跨区域收网行动，实现集约化打击，惩处了一大批犯罪分子，在短时间内形成强大震慑效应。联合行动开展以来，全省共立保健食品刑事案件12起，刑事拘留45人、逮捕42人，涉案金额1100万元。

省市场监管局制订《保健食品行业专项清理整治工作方案》，明确任务，强化监管。对地市开展双随机一公开飞行检查，督促各地对辖区内保健食品生产经营企业检查全覆盖。共检查保健食品生产经营企业7.9万家次，接受群众投诉举报279条，发出责令整改通知书194份，立案查处违法违规案件177宗。同时用具体量化的数据推动保健食品监管工作上台阶，用数字来检验和说明监管成效。全年结合年度抽检工作计划，开展保健食品生产环节抽检1460批次和经营环节抽检2000批次，并结合整治食品安全问题联合行动工作要求，分别部署开展辅助降血糖、增强免疫力、辅助降血脂等保健食品非法添加风险监测125批次和100批次；委托技术机构开展特殊食品生产企业质量管理风险调查及能力提升项目，对50家中小型保健食品生产企业进行调查评估，查找问题284项，按照一企一策帮助企业分析查找存在问题和薄弱环节，指导企业制定整改提升方案，以进一步提升全省保健食品行业整体质量管理水平。

扎实开展校园周边食品安全治理

据悉，在此次行动中，市场监管、公安、教育部门联合对校园及周边食品店铺、供餐单位开展拉网式排查，逐一登记造册，逐一理清来源去向，逐一评估风险，做到底数清、情况明，对发现的各类风险隐患逐一销账、限期“清零”。

省教育厅印发《关于做好2019年秋季学校食堂及校园周边食品安全专项检查工作的通知》，并向各地政府发重大食品安全隐患督办函，督促各地落实食品安全属地管理责任，加大对各类学校食堂重大食品安全隐患排查和整治力度，确保在2019年年底前完成“灭C”任务。

省市场监管局以案促改，细化工作部署，联合教育厅印发《关于开展整治漠视侵害群众利益和学校食品安全专项整治工作的通知》，督促落实校园食品安全主体责任。市场监管部门联合教育部门与全省26171名学校校长（园长）签订《广东省校园食堂食品安全承诺书》，压实学校校长（园长）的主体责任，校长（园长）承诺因违反相关法律法规及制度要求而造成食物中毒、食源性疾病和传染病发生的，将承担全部责任。

截至目前，全省市场监督管理、教育系统共出动执法人员141344人次，检查学校食堂、供餐单位及校园周边食品经营者79728家次，发现食品安全隐患5319个，整改5071个，约谈学校食品安全负责人3255人次，责令改正4058户，警告经营户368家，立案查处136起。

大力整治农产品质量安全问题

联合行动以来，各地开展了蔬菜农药残留专项整治、禽蛋兽药残留专项整治、水产品兽药残留专项整治、生猪屠宰专项整治、农药专项整治和兽药专项整治工作。

目前，全省公布424家生猪定点屠宰企业名单，按期100%全面完成屠宰企业“两项制度”工作，全面清理取缔99家不符合要求的屠宰企业，安排在全省开展900个蔬菜、畜禽、水产品样品以及656个农药、兽药样品的监督抽查工作，重点解决蔬菜、禽蛋、猪肉、水产品药物残留，农药、兽药添加禁用成分等问题。

截至10月底，全省立案查处违法案件290宗，结案248宗，移送司法机关24宗，收到问题举报线索情况31件，并已全部跟踪处理。

全省市场监管部门面对生产经营主体开展清理检查和暗查暗访，对发现的突出问题，及时组织整改和查处。截至10月底，全省各级市场监管部门检查生产经营主体27.3万家次，出动执法人员近38.9万人次，查处问题3167起，涉及金额65.8万元，责令整改2944起，取缔无证照企业7家，移送司法案件数65件，接受群众投诉举报139条，根据举报查处问题41个，指导培训1120场次，指导培训3.8万多人次。

同时，全省快检食用农产品782万批次，完成全年总要求800万批次的97.75%，筛查发现不合格食用农产品3.89万批次共110吨。

此外，省公安厅将打击农产品质量安全违法犯罪纳入2019年工作重点，专项部署，统筹推进，强力打击惩治全省农产品质量安全领域违法犯罪。仅10月份，公安机关共受理行政部门移送案件77宗，办理农产品类刑事案件110宗，捣毁窝点78个，移送起诉案件33起。