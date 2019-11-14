北京：中小学幼儿园全部实现“阳光餐饮”

记者从市市场监管局了解到，目前，全市中小学校、托幼机构食堂和学生餐配送单位全部完成“阳光餐饮”工程建设，实现了信息阳光、过程阳光和阳光评价。

从8月底至10月，市市场监管局联合市教委、市卫健委，开展了学校食品安全专项检查，全面排查、整治校园内及校园周边的食品安全风险隐患。

专项整治开展以来，全市共出动执法人员9743人次，检查学校和托幼机构食堂5725户次，约谈学校食品安全负责人226人次，全部风险隐患均已消除。有关部门对米、面、油、肉、蛋、奶等主要食品原料以及餐具、餐盒等食品相关产品进行抽样监测，共采集样品1884件，合格率99.9%。

市市场监管局餐饮服务安全监督管理处副处长刘真不表示，目前，全市中小学校、托幼机构食堂和学生餐配送单位全部完成“阳光餐饮”工程建设，实现了信息阳光、过程阳光和阳光评价，将学校食品安全“晒在阳光下”，接受全社会的监督。

刘真不表示，下一步，市市场监管局将继续加强对校园食品安全的监管力度，对风险隐患“零容忍”，及时清除食品安全风险隐患，加大对学生食品的抽检力度，将不合格的食品清除出校园市场。（记者 张楠）