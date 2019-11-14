宁夏回族自治区整治食品安全问题联合行动取得阶段性成效

9月11日，市场监管总局召开电视电话会议，部署开展整治食品安全问题联合行动。根据中央、自治区关于在“不忘初心、牢记使命”主题教育中开展专项整治的要求，自治区市场监管厅会同公安厅、教育厅、农业农村厅部署开展了整治食品安全问题联合行动。各地各部门围绕食品生产经营环节违法违规行为、保健食品虚假宣传、校园食品安全及农产品质量安全等群众关切，迅速行动，全面排查、突出问题、集中整治，取得了阶段性成效。

案件查办方面。截至10月15日，立案91起，吊销许可证2件，取缔辖区“黑工厂”“黑作坊”“黑窝点”20个。破获私屠滥宰案件1起，拘留3人，涉案金额200万元；查处假种子案件1起，查扣水稻种子30.39万公斤，涉案金额92万元。

保健食品方面。组织召开广告媒体、保健食品生产者及经营者座谈会，部署专项整治工作，签订了《杜绝虚假违法广告承诺书》《保健食品规范经营承诺书》，进一步规范了保健食品广告刊播和生产经营行为。对全区7家保健食品生产者、8146家保健食品经营者进行了全面梳理检查，建立了监管台账。纠正夸大功能标签宣传行为1起，下达整改意见书7份。组织抽检保健食品80批次，推送消费警示信息3万条，设立保健食品科普知识宣传橱窗10个。

校园食品安全方面。组织食品安全知识培训6171人次，发放培训材料25710份。组织学校、供餐单位及校园周边食品经营者自查4312户次，约谈学校食品安全负责人317人次，排查食品安全问题（隐患）745个，撤换食品原料供货商64个，更换供餐单位1个；责令改正441户，警告55户，立案查处22起，罚没款11.71万元，没收违法经营的食品和食品添加剂64公斤。

农产品质量安全方面。全面启动农产品质量安全问题专项整治第一批监督抽查工作，实现了22个县区全覆盖。种养殖环节共抽检339批次，不合格12批次；经营环节共抽检3878批次，不合格98批次，合格率为97.5%；取缔活禽宰杀摊点20个。

(来源：宁夏回族自治区市场监督管理厅(知识产权局) 新闻宣传处）