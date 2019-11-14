西安市发布食品安全整治中期工作成绩单

自开展整治食品安全问题联合行动以来，西安市充分发挥市食安办总体协调作用，以解决食品安全领域突出问题为出发点，认真部署，扎实推进，紧紧围绕食品生产经营环节违法违规行为、保健食品虚假宣传、校园食品安全及农产品质量安全等群众关切，加大监管力度，严格行政执法，取得了初步成效。

案件查办方面

联合行动开展以来，市公安局食药侦支队主动与市市场监管局、市农业农村局对接沟通，获取案件线索，共同对校园周边和各类批发市场食品、保健食品及农资产品进行了突击检查，排查废旧厂房仓库、废弃院落、出租房屋等重点区域100余户次，立案11起（其中农资类7起，假酒类2起，其它类2起），抓获涉案嫌疑人14人，刑拘11人，逮捕7人；目前在侦的涉案线索3条。全市各级市场监督管理部门以城乡结合部、学校周边、旅游景区、火车站、汽车站及周边地区为重点地区，以流通、餐饮服务、餐厨废弃物管理为重点环节，以学校、幼儿园等为重点场所，以经营肉类、冻品、农产品等大型专业市场为重点品种，加大排查整治力度，对发现的问题及违法违规行为该整改的责令整改，该立案的坚决立案查处，绝不手软，共检查食品生产经营单位14621余户次，查处违法违规行为142起，立案8起，责令整改130起，取缔无证照经营商户2家，黑作坊2家。

保健食品方面

各级食品监管部门以大中型超市、保健品专营店、客流量较大的商场及药店等为重点检查对象，严肃查处保健食品虚假宣传和违规销售问题，充分利用网络、广告、直销监测平台，梳理保健食品虚假宣传、虚假广告、违规直销、标签标识不规范等问题。新城区、阎良区、高陵区在政府网站适时发布保健食品安全消费警示提示，持续开展保健食品行业专项清理整治；高新区、未央区、蓝田县开展保健食品专项整治“进社区、进学校、进单位、进农村、进家庭”五进宣传活动，及时通过社区宣传栏、警务信息短息推送等平台发布保健食品违法犯罪典型案例和打击传销的宣传活动。截止目前，全市共检查保健品生产经营主体6401家，整治虚假广告1750家次，整治保健食品虚假宣传1681家，打击非法传销和直销616家次，查处问题47起，责令整改14起，接受投诉举报11条，开展科普宣传1000余次，咨询人数5万余人次。

校园食品安全方面

联合行动开展以来，全市各级教育和市场监管部门严格督促落实学校食品安全主体责任，履行校长“第一责任人”职责，严格学校相关负责人陪餐、家长委员会例行检查等制度落实，建立完善校园食品安全应急预案与报告制度，开展学校食品安全自查和隐患排查工作，针对问题及时整改。加大对学校周边的整治，严查过期食品、腐败变质食品、标签标识不规范食品、“三无”食品和来源不明的“五毛”休闲食品，全方位提升广大师生饮食安全保障水平。市教育局结合校园食品安全专项整治工作，积极督促学校开展全面、彻底的食品安全自查，列出问题清单，建立隐患台账，实行逐条销账制。各级市场监管部门按照分片包抓、责任到人的模式，加大对辖区中小学校的监督检查，消除监管盲区，严厉查处校园周边食品违法经营行为，加大对供餐单位的检查，切实解决学校及幼儿园食品安全主体责任不落实的问题。检查学校、供餐单位及校园周边食品经营单位5517户次，学校及幼托机构食堂156户，小饭桌252户，休闲食品批发企业31家，监督抽检600余批次，责令整改273户，约谈学校食品安全负责人及经营户385人次，行政处罚13户，立案查处3起，罚没金额8.5万元，新增学校食堂明厨亮灶186户，开展从业人员培训236人，发放培训宣传资料2400余份。

农产品质量安全方面

9月中下旬以来，市农业农村局职能部门、各涉农区县和开发区农业农村水务部门扎实开展各项专项整治工作。蔬菜农药残留及农药专项整治，检查生产经营主体691家次，指导培训27场次，指导培训468人次，查处问题2起，责令整改2起。开展禽蛋兽药残留及兽药专项整治，检查生产经营主体324家次，指导培训22场次，指导培训157人次。开展水产品兽药残留专项整治，检查生产经营主体258家次，指导培训2场次，指导培训20人次。开展生猪屠宰专项整治，检查生产经营主体362家次，指导培训9场次，指导培训105人，查处问题8起。开展农药专项整治，检查生产经营主体399家次，取缔无证照企业1家，指导培训10场次，指导培训272人次。开展兽药专项整治，检查生产经营主体72家次，查处问题1起，责令整改1起，接受群众投诉举报5条，指导培训9场次，指导培训240人次。全市市场监管部门共抽检食用农产品1419批次，不合格25批次，不合格率1.76%，发布了6批次不合格食品公告。市食品药品检验所派驻食用农产品批发市场8个快检室累计完成快检抽检6389批次，涉及蔬菜、水果、生鲜肉、食用菌、水产品，合格6344批次，不合格45批次，合格率99.3%。（当地供稿 西安市市场监管局）